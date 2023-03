Chemie-Verband klagt: „Deutschland hat ein enormes Standortproblem“

Von: Dennis Fischer

BASF-Werk in Ludwigshafen: Die deutsche Chemieindustrie hatte im vergangenen Jahr mit Produktionsrückgängen zu kämpfen. © Firn/IMAGO

Die deutschen Chemie-Unternehmen haben 2022 weniger produziert. Im laufenden Jahr hellen sich die Perspektiven aber auf.

Frankfurt am Main - Die deutsche Chemieindustrie hatte im vergangenen Jahr mit einer rückläufigen Produktion und nicht ausgelasteten Kapazitäten zu kämpfen. Das teilte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) mit. Betrachtet man das Gesamtjahr 2022, ging die Produktion um 6,6 Prozent zurück. Bereinigt um das Pharmageschäft ergab sich ein Minus von 11,9 Prozent.



Das Umsatzplus in Höhe von 16,6 Prozent sei vor allem auf Preissteigerungen von knapp 22 Prozent zurückzuführen. „Hohe Preise führten wiederum dazu, dass die Verkaufsmengen um mehr als 5 Prozent zurückgegangen sind“, so der VCI. Bei gleichzeitig rasant steigenden Energie- und Rohstoffkosten seien letztendlich die Gewinne der Unternehmen geschrumpft.

Der Blick in die Zukunft hat sich in Deutschlands drittgrößter Industriebranche dagegen etwas aufgehellt. Die deutlich gesunkenen Energie- und Rohstoffpreise der vergangenen Monate hätten die Situation inzwischen stabilisiert. Die Talsohle scheine erreicht. Der VCI rechnet aber nicht mit einer kraftvollen Erholung. Im internationalen Vergleich hohe Energiekosten, der Auftragsmangel und Standortprobleme würden dagegen sprechen. Die Lage am Chemie- und Pharmastandort bleibe damit schwierig.

Chemiebranche: „Spiel gegen den Abstieg“

„Die Energiekrise hat es offenbart: Deutschland hat ein enormes Standortproblem. Ob Energie, Infrastruktur, Fachkräfte, Digitalisierung oder ein effizientes, leistungsfähiges Staatswesen: Wir glauben uns vorne, spielen aber inzwischen gegen den Abstieg“, sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. Er forderte weniger Regulierung.

Die schwierige Lage der Branche ist nach Ansicht des VCI nicht nur auf massive Preissteigerungen und Versorgungsengpässe bei Strom und Gas zurückzuführen. Zum bestehenden Kostenproblem komme ein Nachfragemangel: Vielen Chemieunternehmen fehlten mittlerweile die Aufträge. Denn die Wirtschaft sei inzwischen weltweit im Abschwung. Dabei seien die Rückschläge nicht allein auf die energieintensiven Industrien beschränkt. Zunehmend kämpften auch andere Branchen mit den Folgen der Inflation und steigenden Zinsen.

Akute Gasmangellage und Blackout konnten verhindert werden

Dass der befürchtete massive Einbruch der deutschen Wirtschaft ausgeblieben sei, liegt laut VCI vor allem daran, dass eine akute Gasmangellage und ein Blackout verhindert werden konnten. Einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung hätten dabei die energieintensiven Industrien geleistet, indem sie ihre Produktion drosselten und dadurch viel Gas und Energie einsparten.

Die deutlich gesunkenen Energie- und Rohstoffpreise der vergangenen Monate dürften die Situation im ersten Quartal 2023 stabilisieren, hieß es weiter. Doch Große Entrup warnte: „Auch wenn sich die Stimmung aufhellt, die Sorgen bleiben und anders als in der Pandemie oder der Weltwirtschaftskrise wird es diesmal keine kraftvolle Erholung geben“. Der VCI rechnet für das Gesamtjahr 2023 mit einem Produktionsrückgang von rund 5 Prozent. Rechnet man das Pharmageschäft heraus, dürfte die Produktion in diesem Jahr 8 Prozent niedriger liegen als 2022.

Chemieunternehmen setzen auf Erneuerbare

Welche Auswirkungen die aktuellen Entwicklungen auf die Unternehmensstrategien haben, zeigt eine Mitgliederbefragung des VCI. Demnach planen viele Unternehmen, die Energieversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen, unter anderem durch Investitionen in die Eigenerzeugung (zum Beispiel Solaranlagen oder Windparks) und energieeffiziente Produktionsverfahren.

„Für die deutsche Chemieindustrie wird entscheidend sein, wie sich Kostenstrukturen und Energiepreise mittelfristig einpendeln. Erst dann wird man sehen, welche Anlagen hierzulande noch rentabel betrieben werden können“, so der VCI weiter. Es werde zu einem Strukturwandel kommen, denn nicht alle Produktionsanlagen, die im Zuge der Energiekrise stillgelegt worden seien, würden wieder ans Netz gehen.

Für eine wettbewerbsfähige Stromversorgung müssen nach Ansicht der Chemieindustrie „weiterhin alle Energieträger ans Netz“. Gleichzeitig müsse der Ausbau erneuerbarer Energien sowie der Netzinfrastruktur und Speichersysteme massiv vorangetrieben werden. „Das allein wird aber nicht ausreichen. Es braucht einen Industriestrompreis, um der Wirtschaft Planungssicherheit für die erfolgreiche Transformation zu bieten“, so der Verband.