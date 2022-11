BMW-Finanzchef Peter: Münchner Autobauer will bald keine Händler-Rabatte auf Neufahrzeuge mehr geben

Von: Andreas Höß

Teilen

Ein Mitarbeiter von BMW poliert mit einem Tuch das Logo von einem BMW i8. © Jan Woitas/dpa

Bei BMW sollen Autos bald direkt bestellbar sein. Dann fallen jedoch auch die Händler-Rabatte weg, erklärt Finanzvorstand Nicolas Peter im Interview.

München – Der Münchner Autobauer BMW will ein neues Agenturmodell im Vertrieb durchsetzen. „Wir wollen den Kunden die Möglichkeit geben, direkt bei uns zu bestellen“, sagte Finanzvorstand Nicolas Peter im Interview mit dem Münchner Merkur. Man sei dazu im Moment mit den Händlern „in konstruktiven Gesprächen“. Die neue Struktur soll bei Mini ab 2024 gelten, bei BMW soll sie 2026 eingeführt werden. Die Händler würden damit weitgehend auf ein Servicenetz reduziert, auch die Preise für Neuwagen sollen ab dann nicht mehr verhandelbar sein.

„Der Preis wird, wie bei vielen anderen Produkten, die man im Internet kaufen kann, dann festgelegt sein“, erklärte Peter dem Münchner Merkur, dem auch eine Stellungnahme des Verbands der Deutschen BMW Vertragshändler vorliegt. „Die Entscheidung des Herstellers aufgrund der veränderten Marktgegebenheiten europaweit in ein Agenturmodell zu wechseln, sehen wir risikobehaftet, als auch chancenreich zugleich“, heißt es dort. „Erfolgreich werden wir hier nur sein, wenn wir es schaffen, gemeinsam mit der BMW AG die entsprechenden Parameter und Weichen richtigzustellen.“

BMW will Wasserstoffautos serienreif machen

Peter betonte auch, dass BMW weiter an Wasserstoffantrieben forscht und diese zur Serienreife bringen will. „Wir gehen davon aus, dass Wasserstoff mittelfristig eine Option ist“, so Peter. Wasserstoff-Fahrzeuge seien schnell zu betanken und für weite Strecken geeignet. Mit ihnen sei man zudem unabhängiger von kritischen Batterierohstoffen wie Lithium, deren Preise zuletzt stark gestiegen sind.

Die Basis für die Wasserstoff-Infrastruktur gebe es bereits: „In Europa sind rund 60.000 Kilometer an Erdgas-Leitungen vorhanden, in denen man mit kleinen Umbauten Wasserstoff transportieren kann“, so Peters. „Auch das Tankstellen-Netz kann man umbauen, um Wasserstoff-Fahrzeuge zu versorgen.“ Vorrangig sei das für Lkw und Busse interessant. „Aber wenn diese Infrastruktur erst mal steht, lässt sie sich auch für Autos zu nutzen.“

BMW-Finanzvorstand: „Private Nachfrage in Deutschland spürbar zurückgegangen“

BMW hatte im dritten Quartal einen Gewinnsprung gemeldet. Der Konzern verdiente vor Zinsen und Steuern knapp 3,7 Milliarden Euro, fast 28 Prozent mehr als vor einem Jahr. Dennoch sei in Europa die private Nachfrage zurückgegangen. „Automärkte wie Frankreich oder Italien sind relativ stabil, in Deutschland und Großbritannien ist hingegen die private Nachfrage spürbar zurückgegangen“, sagte Peter im Interview, das im Umfeld der Bilanz-Pressekonferenz geführt wurde.

In Deutschland sei das Geschäft derzeit aus zwei Gründen schwieriger. „Zum einen ist die Inflation hier höher als etwa in Frankreich. Zum anderen ist die Energiekrise präsenter als in anderen Ländern. Das bremst die Kauflust“, erklärte Peter. „Wir gehen aber davon aus, dass es auch in Deutschland und Europa Ende 2023 wieder besser wird.“