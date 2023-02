BMW mit Brennstoffzelle: iX5 Hydrogen fährt mit Wasserstoff - doch Fans dürften enttäuscht sein

Von: Markus Hofstetter

Mit dem iX5 Hydrogen bringt BMW sein erstes Brennstoffzellen-Auto auf die Straße. Doch bis zur Serienproduktion wird es noch dauern.

München - Die meisten westlichen Autohersteller, darunter Mercedes und der Volkswagen-Konzern, setzen auf die Batterie als die Antriebstechnik der Zukunft. BMW dagegen will sich nicht ganz darauf verlassen. Die Münchener haben nun mit dem SUV iX5 Hydrogen nach langer Entwicklung ein Fahrzeug auf die Straße, das zwar rein elektrisch fährt, aber nicht an die Ladesäule muss.

BMW iX5 Hydrogen: zunächst werden nur 100 Fahrzeuge gebaut

Wie der Name schon sagt, kommt bei dem BMW iX5 Hydrogen die Energie für den Elektromotor nicht aus einer Batterie, sondern aus einer Brennstoffzelle. Diese wandelt den Wasserstoff aus einem Hochdrucktank in einer chemischen Reaktion in Strom um. Das einzige dabei produzierte Abgas ist Wasserdampf.

Bisher verbauen die asiatischen Hersteller Toyota, Honda und Hyundai die Technik in Serie. Mit BMW springt nun der erste deutsche Hersteller auf diesen Zug auf, doch wohl zur Enttäuschung vieler BMW-Fans zunächst nur auf einer sehr kleinen Basis. Von dem neuen Modell sollen nur rund 100 Exemplare weltweit in einen Flottenversuch gehen und bei Endkunden zum Einsatz kommen, teilt der Hersteller mit.

Steckbrief BMW iX5 Hydrogen

Antrieb: Brennstoffzellen-Antrieb mit E-Motor

Elektrische Dauerleistung des Brennstoffzellensystems: 125kW/170PS

Maximale Leistung der Batterie (Li-Ionen Technologie): 170 kW/231 PS

Batteriekapazität: 10 Kilowattstunden (kWh)

Maximale Leistung der hochintegrierten E-Antriebseinheit: 295 kW/401PS

Fassungsvermögen des Wasserstofftanks: 6 kg Wasserstoff (gasförmig)

Beschleunigung 0-100 km/h: < 6 s

Höchstgeschwindigkeit: über 180 km/h

Verbrauch Wasserstoff gem. WLTP: 1,19 kg/100 km

Reichweite gem. WLTP: 504 km

Preis: derzeit nicht käuflich

BMW iX5 Hydrogen: in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts soll Auto in Serie produziert werden

Der iX5-Hydrogen verfügt laut BMW über die bislang stärkste Brennstoffzelle im Pkw-Einsatz. Sie leistet 125 kW/170 PS und ermöglicht zusammen mit einer Pufferbatterie eine Motorleistung von 295 kW/401 PS. Damit soll das Fahrzeug in weniger als sechs Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigen. Bei rund 180 km/h soll Schluss sein. Vollgetankt soll die Reichweite bei über 500 Kilometer liegen. Das Tanken mit sechs Kilogramm Wasserstoff in nur drei bis vier Minuten erledigt sein.

Die kleine Testflotte ist erst der Anfang. „Wir wollen es nicht bei einer Testflotte belassen und in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts reif für eine Serienproduktion sein“, kündigte BMW-Entwicklungsvorstand Frank Weber an. Bis dahin müssten nur noch technische Feinheiten optimiert und die Kosten weiter gesenkt werden. Das Ziel von BMW ist es, eine Preis-Parität mit reinen Batterie-Fahrzeugen zu erreichen.

BMW und der Wasserstoffantrieb: potenzielle Ergänzung für reinen Batterieantrieb

Für BMW ist Wasserstoff ein wichtiger Energieträger im Fahrzeugbau, es wird als potenzielle Ergänzung zum reinen Batterieantrieb gesehen. „Wasserstoff wird als vielseitige Energiequelle eine Schlüsselrolle bei der Energiewende und damit beim Klimaschutz spielen“, so BMW-Vorstandsvorsitzender Oliver Zipse. Denn dieser sei eine der effizientesten Möglichkeiten, erneuerbare Energien zu speichern und zu transportieren. „Wasserstoff ist das fehlende Puzzleteil für emissionsfreie Mobilität, denn eine einzige Technologie wird nicht ausreichen, um klimaneutrale Mobilität weltweit zu ermöglichen.“

Entwicklung der BMW Group: Absatz vollelektrischer Auto hat sich verdoppelt

Insgesamt hat die BMW Group im Jahr 2022 weltweit rund 215.000 vollelektrische Fahrzeuge absetzen, eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge am Gesamtabsatzvolumen lag vergangenes Jahr bei fast neun Prozent. Dieser Anteil soll 2023 auf 15 Prozent gesteigert werden. Spätestens im Jahr 2030 möchte die BMW Group mehr als 50 Prozent ihres Absatzvolumens mit vollelektrischen Fahrzeugen erzielen.