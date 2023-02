Energiepauschale-Trick: Betrüger haben es auf Sparkassen-Kunden abgesehen

Von: Robert Wallenhauer

Sparkasse: Betrüger haben es auf Kunden der Sparkasse abgesehen. © Julian Stratenschulte/dpa

Sparkassen-Kunden wurden betrügerische E-Mails zu einer angeblichen zweiten Energiepauschale zugeschickt. Die Verbraucherzentrale warnt.

München – Seit dem 22. Februar sind erneut gestiegene Energiekosten das Thema eines Betrugsversuchs, der sich an die Kunden der Sparkasse richtet. Die Verbraucherzentrale berichtet von E-Mails mit dem Betreff „Sparkasse: Wichtige Interaktion erforderlich“, die bei Kunden der Bank eintrafen. In den E-Mails wird behauptet, dass die „Energiepauschale“ wiederkehrt. Eine weitere Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro soll aufgrund gestiegener Preise für Energie, Nahrungsmittel und Transport ausgezahlt werden.

E-Mail über angebliche zweite Energiepauschale an Sparkassen-Kunden

In den Phishing-Mails wird auch erläutert, wer Anspruch auf die Energiepauschale habe: Steuerpflichtige mit Einkünften aus Gewinneinkunftsarten und Arbeitnehmer, die in den Steuerklassen I bis V eingereiht sind.

Die Betrüger-E-Mail, die im Namen der Sparkasse versendet wird. © Verbraucherzentrale

Um das Geld zu erhalten, sollen die Empfänger lediglich die Auszahlung bestätigen und ihre Kundendaten auf der vermeintlichen Sparkassen-Webseite eintragen. Es wird darauf hingewiesen, dass es bis zu vier Wochen dauern kann, bis die Überweisung erfolgt. Ein Link auf die angebliche Homepage der Sparkasse ist am Ende der E-Mail enthalten.

Das sind Phishing-Mails Phishing-Mails sind betrügerische E-Mails, die von Cyberkriminellen versendet werden, um an vertrauliche Informationen von Empfängern zu gelangen. Diese E-Mails sehen oft aus wie legitime Nachrichten von bekannten Unternehmen, Institutionen oder sogar von Freunden oder Familienmitgliedern. Sie enthalten häufig Links zu gefälschten Websites, die den Empfänger dazu auffordern, vertrauliche Informationen wie Benutzernamen, Passwörter, Kreditkarteninformationen oder persönliche Daten einzugeben. Betrüger können die eingegebenen Daten dann nutzen und Identitätsdiebstahl begehen oder finanzielle Vorteile daraus ziehen.

Sparkassen-Kunden: Verbraucherzentrale warnt vor Phishing-Mails

Allerdings handelt es sich hierbei um einen Versuch, an persönliche Daten der Kunden zu gelangen. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, nicht auf den Link zu klicken und diese E-Mail unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben.