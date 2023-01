Nächster Streik: Berliner Flughafen BER droht erneuter Stillstand

Von: Patricia Huber

Teilen

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Ein Verdi-Streik legt am Mittwoch voraussichtlich den Berliner Flughafen BER lahm. Es werden wohl keine Passagierflüge stattfinden können.

Berlin – Am Mittwoch werden aufgrund eines Warnstreiks voraussichtlich keine Passagierflüge vom Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) abheben. „Die Flughafengesellschaft muss in dieser Situation davon ausgehen, dass an diesem Tag keine regulären Passagierflüge am BER stattfinden können und hat in diesem Sinne auch alle Partner am Flughafen über den angekündigten Warnstreik informiert“, teilte die Flughafengesellschaft am Montag mit. Zuvor hatte Verdi einen Warnstreik bei den Bodenverkehrsdiensten, der Flughafengesellschaft und der Luftsicherheit angekündigt. (dpa/ph)

Mehr Informationen in Kürze.