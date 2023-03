Bauzinsen steigen weiter - Experte mit düsterer Prognose

Von: Dennis Fischer

Die Bauzinsen haben wieder zugelegt. © Mia Bucher/dpa

Nach einer Verschnaufpause sind die Bauzinsen zuletzt wieder deutlich gestiegen. Aber auch das könnte nur eine Zwischenstation sein - auf dem Weg nach oben.

Frankfurt/Main - Zu Wochenbeginn lagen die Bauzinsen für zehnjährige Finanzierungen über der Marke von vier Prozent, zeigen Daten der Frankfurter FMH-Finanzberatung und des Kreditvermittlers Interhyp. Damit zogen die Zinsen für solche Darlehen nach einem Zwischentief im Januar bei gut 3,5 Prozent wieder spürbar an und erreichten den höchsten Stand seit Oktober, als sie bereits knapp über vier Prozent gelegen hatten.

Die Zinsen für Darlehen mit zehn Jahren Zinsbindung notierten laut Interhyp am Montag bei 4,05 Prozent. „Wir erwarten für das laufende Jahr stark schwankende Zinsen in einem Korridor zwischen drei und vier Prozent, kurzzeitig auch darüber, so wie es gerade der Fall ist“, sagte Privatkundengeschäft-Vorständin Mirjam Mohr. Ähnlich hoch sah FMH zuletzt die Bauzinsen mit im Schnitt 4,02 Prozent.

Bauzinsen: Leitzinserhöhung am Donnerstag sehr wahrscheinlich

Die Aussicht auf weitere Leitzins-Erhöhungen der großen Zentralbanken im Kampf gegen die hartnäckige Inflation hatte das Zinsniveau an den Kapitalmärkten nach oben getrieben. So war die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen, an denen sich die Bauzinsen orientieren, Ende Februar auf den höchsten Stand seit 2011 gestiegen. Beim Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag gilt eine weitere Leitzinserhöhung als sehr wahrscheinlich.

Mit der Bankenkrise in den USA gibt es aber nun heftige Turbulenzen, die sich auch auf die Bundesanleihen auswirken. Nervöse Investoren flüchten in sichere Anlagen und stocken ihre Anleihebestände auf. Damit legten zehnjährige Bundesanleihen zu, und die Renditen gaben in den vergangenen Tagen wieder deutlich nach.

„Die ersten Banken haben darauf reagiert und die Baufinanzierungszinsen schon wieder gesenkt“, sagte Ingo Foitzik, Geschäftsführer Baufinanzierung beim Vergleichsportal Check24. Er rechnet mit weiteren starken Zinssenkungen diese Woche. Mittelfristig erwartet er aber eine Tendenz nach oben: „In den kommenden Monaten wird der Zinssatz durch weitere Zinserhöhungen der EZB wieder Richtung vier Prozent oder sogar darüber hinaus gehen.“

Experte: „Fünf Prozent bis Jahresende keine Schwarzmalerei“

Max Herbst, Gründer der FMH-Finanzberatung, geht noch weiter: „Fünf Prozent bis Jahresende sind keine Schwarzmalerei, sondern eine realistische Prognose.“ Eine nennenswerte Abschwächung der Inflation sei nicht in Sicht. „Solange die Inflation kaum sinkt, bleibt der Druck auf die Bundesanleihen hoch.“ Auch hohe Lohnabschlüsse in Tarifrunden sorgten für Preisauftrieb. Das Zeitalter extrem günstiger Immobilienfinanzierungen mit niedrigen Zinsen sieht Herbst deshalb beendet.

„Die EZB bewegt sich auf einem extrem schmalen Grat zwischen Marktberuhigung und Inflationsbekämpfung“, schrieb Michael Neumann, Vorstandschef bei Dr. Klein. Wenn das Inflationsziel der EZB der realistisch bleibe, dürfte es bei den Bauzinsen keine nachhaltigen Anstiege geben. Anders sei die Lage, wenn die Inflationsdaten in den nächsten Monaten dagegen sprächen. „Dann sind Zinssätze für zehnjährige Darlehen von deutlich über vier Prozent möglich.“ (df/dpa)