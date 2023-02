„Bahn knockt Lufthansa aus“: Twitter-Nutzer reagieren mit Spott auf IT-Störung

Wegen IT-Problemen beim Lufthansa-Konzern sind Tausende Passagiere von Verspätungen und Flugausfällen betroffen. © Arne Dedert/dpa

Wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen: Auf Twitter reagieren Nutzer mit Klimascherzen auf das Chaos im Flugverkehr. Als Baggerfahrer wird etwa ein Klimaaktivisten vermutet.

Berlin - Meint die Bahn es nun besonders ernst mit dem Klimawandel? So oder so ähnlich wird bei Twitter die massive IT-Störung der Lufthansa, ausgelöst durch Bauarbeiten an einer S-Bahn in Frankfurt, mit Augenzwinkern und Humor diskutiert. „Die Deutsche Bahn geht die Verlagerung des Flugverkehrs auf die Schiene nunmehr beherzt an“, schrieb etwa der frühere Linken-Bundestagsabgeordnete Fabio de Masi am Mittwoch auf Twitter.

„Die Deutsche Bahn knockt die Lufthansa aus“ oder „Die Bahn sorgt für mehr Kunden“ lauteten ähnliche Kommentare. Andere Nutzer des Netzwerks bewerteten den Zusammenhang zwischen IT-Problemen einer Fluggesellschaft durch Bahn-Bauarbeiten als Symbol für „Deutschland, irgendwo zwischen Digitalisierung und Verkehrswende“ oder vermuteten scherzhaft einen Klimaaktivisten als Baggerfahrer.

Die Telekom selbst sorgte sich bei Twitter mit einem Augenzwinkern darum, dass die Kabel selbst tief unter der Erde nicht sicher seien. „Auch in 5m Tiefe ist unsere Glasfaser nicht in Sicherheit vor Betonbohrern. Nach Düsseldorf am Wochenende jetzt auch in Frankfurt“, schrieb das Unternehmen.

Nach Bahnangaben wurde bei Bauarbeiten an der S6 in Frankfurt von einem „beauftragten Bauunternehmen“ ein Kabel in einem Kabelbündel der Telekom durchtrennt. (dpa)