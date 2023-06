Bald unbefristete Bahn-Streiks? EVG lässt Mitglieder in Urabstimmung entscheiden

Von: Thomas Schmidtutz

Bei der Bahn drohen unbefristete Streiks. Die Bahngewerkschaft EVG will die Mitglieder in einer Urabstimmung entscheiden lassen.

Berlin - Nach der gescheiterten Tarifrunde mit der Deutschen Bahn (DB) will die Eisenbahnergewerkschaft EVG erneut streiken. Man werde die Mitglieder zur Urabstimmung aufrufen, teilte die EVG am Donnerstag mit. „Unbefristete Streiks werden dadurch möglich“, sagte EVG-Chef Martin Burkert. „Wir sind nach wie vor verhandlungsbereit; um zu einem Abschluss zu kommen, muss die DB AG jetzt noch einmal ordentlich nachlegen.“ Die EVG schloss Arbeitsniederlegungen während der Sommerferien ausdrücklich nicht aus. Man werde mögliche Streiks aber „langfristig kommunizieren“, kündigte Burkert an.

Die EVG hatte bereits am Mittwochabend nach einer Bewertung der Tarifkommission erklärt, die von der Bahn angebotene Laufzeit von 27 Monaten sei deutlich zu lang, die Lohnerhöhung zu niedrig und zu spät.

Die Gewerkschaft verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei rund 50 Bahn- und Busunternehmen, darunter etwa 180.000 bei der Deutschen Bahn. Inzwischen hat die EVG Tarifabschlüsse mit mehreren privaten Konkurrenten des Staatskonzerns erzielt. Die Vereinbarungen etwa mit der Transdev-Gruppe beinhalten insgesamt 420 Euro mehr Lohn sowie Inflationsausgleichsprämien von rund 1000 Euro oder mehr, bei einer Vertragslaufzeit von 21 Monaten.

Tarifkonflikt: Gespräche zwischen EVG und Bahn festgefahren

Die EVG hatte ursprünglich zwölf Prozent mehr Lohn gefordert, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr - bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Bahn hatte zuletzt einen „hohen Festbetrag“ sowie einen zusätzlichen Inflationsausgleich von 2850 Euro netto bei einer Laufzeit von 27 Monaten in Aussicht gestellt. Zudem habe man strukturelle Verbesserungen angeboten, um die Bahn als Arbeitgeber attraktiver zu machen und das Personal zu binden, erklärte der Staatskonzern. (dpa/utz)