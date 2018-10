Aldi verkauft 6-Liter-Flasche Prosecco - aber mit einem bitteren Haken

Lasst die Korken knallen! Im November verkauft Aldi Prosecco-Flaschen mit ganzen sechs Litern Inhalt. Die ganze Sache hat aber einen Haken.

Unglaublich aber wahr: Aldi verkauft bald 6-Liter-Flaschen Prosecco! Zum Vergleich: In einer handelsüblichen Flasche Prosecco befinden sich 0,75 Liter Schaumwein. Mit so einer 6-Liter-Flasche kommt man also auch wirklich eine Zeit lang aus, 64 Sektgläser soll diese Flasche Prosecco füllen.

Das ganze ist ein besonders Angebot zu Weihnachten, das ab 14. November erhältlich sein sollte. Das ganze hat aber einen wirklich großen Haken für uns Verbraucher - die sechs Liter-Flasche wird nur in Großbritannien verkauft.

6-Liter-Prosecco: Nur beim Aldi in Großbritannien erhältlich

So enttäuschend das auch sein mag, aber der deutsche Aldi hat sich diesem Angebot nicht angeschlossen und wird daher in der Weihnachtszeit auch keine sechs Liter-Flaschen Prosecco verkaufen. Pech gehabt. Aber selbst in Großbritannien rechnet man nicht damit, dass die riesigen Flaschen so schnell ausverkauft sein werden. Immerhin kostet eine sechs Liter-Flasche des Proseccos „Giotti“ stolze 79,99 Pfund, umgerechnet also ungefähr 90,93 Euro.

Es gibt sogar eine offizielle Bezeichnung für Flaschen dieser Größe: Passen sechs Liter Wein in die Flasche, dann nennt man sie Methusalem. So ein Prosecco ist dann achtmal so groß wie eine handelsübliche 0,75 Liter-Flasche. Viereinhalb Liter-Flaschen nennt man Jeroboam, 3-Liter Flaschen Doppelmagnum und 1,5-Liter Flaschen Magnum.

Aldi UK überrascht mit so einigen ungewöhnlichen Angeboten

Ähnlich wie im deutschen Aldi bringen auch die Angebote im englischen Aldi die ein oder andere Überraschung mit sich. So hat der Aldi in Großbritannien vor kurzem eine „Katerfreie“ Prosecco-Flasche im Angebot. Das gute Stück kostet 7,99 Pfund (ca. 9,08 Euro) und soll auch wirklich halten, was es verspricht: Wenn man mit diesem Prosecco anstoßt, bekommt man am nächsten Morgen anscheinend keinen Kater. Grund für dieses Wundermittel soll sein, dass der Prosecco ein organischer Wein ist.

Pünktlich zum bevorstehenden Halloween-Fest gibt es noch ein neues Getränk im Angebot vom englischen Aldi: Ein nach Kürbis schmeckender Likör. Aldi bewirbt das Getränk auf Facebook mit dem Spruch: „Pumpkin spicce and all things nice“.

Vorerst gibt es diese Angebote in heimischen Aldi-Filialen noch nicht zu kaufen, aber wir dürfen hoffen: Wenn die sechs Liter-Prosecco-Flasche in Großbritannien ein riesen Verkaufshit werden, stehen die Chancen gut, dass auch Aldi Deutschland den guten Sprudel anbieten wird.

