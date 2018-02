Aldi Süd will mit diesem Produkt Rossmann & Co. Konkurrenz machen

Beim Blick in das neue Prospekt von Aldi Süd fällt auf: Der Discounter-Riese bedient sich neuerdings auch einem ganz neuen Markt-Segment. Sehr zum Ärger der Konkurrenten.

Essen - Der Discounter Aldi preist in seinem neuen Prospekt Marken-Parfüms zu Dumpingpreisen an. Richtig gehört. Damit geht Aldi Süd jetzt wohl auch als Parfümerieverkäufer durch.

Wie der „Business Insider“ verriet, sollen demnach Düfte von Joop, Calvin Klein und Chopard, die zwischen 75 und 100 Milliliter Füllmenge besitzen, für knapp 30 Euro verkauft werden.

Das dürfte Konkurrenten wie Douglas, Rossmann, dm und Co. ziemlich sauer aufstoßen. Der Preispolitik von Aldi stehe man kritisch gegenüber: „Solche Preise tun weh, sie vernichten ohne Not Marge“, zitierte die „Lebensmittel Zeitung“ einen Parfümeriemanager.

Die aggressive Preispolitik von Aldi dürfte zumindest dafür sorgen, dass auch andere stationäre Händler sowie die Online-Konkurrenz mit Preissenkungen nachziehen und es damit dem Discounter-Riese gleich tun.

Nicht nur Aldi steht in der Kritik

Aldi stehe zwar in der Kritik, weil sie nur auf den schnellen Profit ihrer Duft-Aktion aus seien, doch es handele sich hierbei nur um eine Aktion in einem begrenzten Zeitraum. Was viel schlimmer sei: Der Konzern dm greife die Branche mit seiner regelmäßigen Parfümerie-Präsenz dauerhafter an, so der Parfümeriemanager weiter. Denn auch dieser Drogerie-Riese setzt seit vergangenem Herbst verstärkt auf hochwertige Duft- und Pflegeprodukte von Marken wie DKNY, Davidoff oder Jean Paul Gaultier, die sie zu erschwinglichen Preisen verkaufen. Falls Aldi Süd und Aldi Nord künftig noch verstärkter auf klassische Drogerie-Artikel setzen wollen, dürften sie auf alle Fälle eine ernst zunehmende Konkurrenz für andere Drogerie-Riesen darstellen.

