„Eine Beleidigung für Münchner“: Wirbel um norddeutsche Weißwürste bei Aldi

Produkt-Details sorgen für Diskussion

Aldi Süd verkauft Weißwürste, die für Aufsehen sorgen.

Der Discounter Aldi bietet in seinem Sortiment „Münchner Weißwürste“ an. Doch das Produkt kommt nicht überall gut an, denn einige Details sorgen für Aufregung.