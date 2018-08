Kunde fragt bei Aldi nach Einkaufswagen-Chip - und bekommt etwas sehr unerwartetes

Bei Aldi Süd hatte ein Kunde keinen Eurofür einen Einkaufswagen parat. Er fragte an der Kasse nach einem Chip. Was er bekam, sorgt auf Facebook für Spott.

Köln - Steht bald die große Fusion von Aldi und Lidl an? Schmuggelt Lidl heimlich Werbeartikel in Aldi-Filialen? Für großes Staunen und einige Erheiterung sorgt auf Facebook der Beitrag eines Aldi-Kunden, der von einem kuriosen Vorfall berichtet. Der Wahrheitsgehalt der Geschichte wird allerdings teilweise bezweifelt.

Der Mann schrieb am Mittwoch: „Gestern (...) bei Aldi Süd an der Kasse nach einem Chip (oder Euro) für den Wagen gefragt, weil ich keinen in der Tasche hatte - und was bekomme ich? Diesen schönen Chip von Lidl Deutschland!“ Ein Beweisfoto hat der Facebook-User gleich geknipst.

Aldi Süd verteilt Werbung für Lidl? Der Spott auf Facebook ist groß

Dutzende „Gefällt mir“-Klicks und lachende Smileys erntet der Kunde für sein Erlebnis. Sogar der Facebook-Auftritt der ehemaligen Stefan-Raab-TV-Sendung „TV Total“ teilte den Beitrag. In der Kommentarleiste herrscht große Erheiterung, dass Aldi offenbar versehentlich Werbung für den größten Konkurrenten Lidl macht. „Aldi setzt anscheinend verstärkt auf Markenprodukte“, spottet einer, ein anderer witzelt: „Die fusionieren. Erste Anzeichen“.

Andere finden das Geschilderte dagegen so unglaublich, dass sie den Wahrheitsgehalt der Geschichte bezweifeln: „Glaub ich nicht, ist wohl frei erfunden“, „Unfassbar, oder?“ und „Was geht da ab?“ lauten entsprechende Kommentare.

Aldi Süd selbst hat sich bisher noch nicht zu dem Facebook-Beitrag geäußert. Und auch das Social-Media-Team von Lidl verkniff sich bisher einen spöttischen Kommentar. Dabei haben sich die beiden Discounter-Riesen in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Schlagabtausch via Facebook geliefert - zum Beispiel, als es um die Frage ging, welche Geschenke zum Muttertag angemessen sind. Mit einer bestimmten Werbung provozierte Aldi seine Konkurrenten Lidl, Edeka und Co. sogar ganz bewusst - ein bissiger Kommentar von Lidl folgte prompt und auch einige Kunden fanden die Idee nicht unbedingt gelungen. Was jedoch gerade sehr gelungen und lustig beim Konkurrenten Edeka ist, ist, dass sich Kunden ins Kühlhaus setzen können. Ein Edeka-Betreiber reagiert so auf die Hitzewelle in Deutschland.

Trick im Video: Einkaufswagen ohne Münze

Aldi Süd-Kunden berichten auch über schlimme Erlebnisse

Weniger harmlos als das Erlebnis mit dem Einkaufswagen-Chip sind andere Erfahrungen, die Kunden mit Aldi schon gemacht haben. Ein Kunde berichtete beispielsweise über lebende Tiere, die er in einem Produkt fand - nur einer von vielen Ekel-Funden, über die Facebook User berichten. Im Fall einer Banane befürchtete eine Frau sogar, sich mit einer schlimmen Krankheit anzustecken.

Video: „Sportliche“ neue Einkaufswagen bei Aldi-Süd