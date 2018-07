Für ein Müsli eindeutig zu knusprig: Aldi-Kunde macht kuriose Entdeckung in seinem Frühstück

Ein Aldi-Kunde wollte nur genüsslich sein Müsli schlürfen, als er gerade noch innehielt. In sein potenzielles Frühstück hatte sich eine ganz besondere Zutat eingeschlichen.

München - Für ein Müsli war das eindeutig zu knusprig. Ein Mann aus Baden-Württemberg hat in der Verpackung eines Aldi-Süd-Produkts ein etwa drei bis vier Zentimeter langes Holzstück gefunden. „Hallo Aldi. Ich möchte lediglich auf die „Qualität“ eurer Nahrungsmittel hinweisen“, wandte sich der Kunde in seiner Verwunderung an die Facebook-Seite des Unternehmens.

Aldi reagiert auf Facebook-Post

„Es handelt sich um ein Produkt, dass ein EU-verifiziertes Bio-Siegel besitzt. Man geht eigentlich davon aus, dass genau diese Produkte am besten geprüft werden“, erklärt der Mann in seinem Post.

Naturnah war die besondere Zutat ohne Zweifel. Um ein Stück Süßholz handelte es sich dem Vernehmen nach jedoch nicht. Offenbar war die Produktion der Bio-Ware fehlerhaft abgelaufen. Aldi Süd hat auf den Facebook-Post des verwunderten Kunden umgehend reagiert.

Aldi: „Das darf nicht passieren“

„Dass du ein Holzstück in deinem Müsli gefunden hast, tut uns sehr leid! Das darf selbstverständlich nicht passieren“, entschuldigte sich das Unternehmen. Der zuständige Lieferant werde sich schnellstmöglich persönlich melden - und womöglich erklären, wie die innovative Zutat in die Flocken gelangt war.

