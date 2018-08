Aldi klärt auf, wozu der Hut auf der Tequila-Flasche wirklich da ist

Für einen Aha-Effekt bei vielen Kunden sorgt der Discounter Aldi Süd mit einem Beitrag auf Facebook. „Es gibt Dinge, die erfährt man erst nach Jahren“, schreibt der Discounter geheimnisvoll.

Das Social-Media-Team der Supermarktkette Aldi schrieb am Donnerstag: „Es gibt Dinge, die erfährt man erst nach Jahren, und ist dann völlig schockiert, dass man es erst so spät erkannt hat. Dieses Wissen hier zum Beispiel.“ Es folgt ein Foto von zwei Flaschen „Sierra Tequila“, Erkennungszeichen: Hut als Verschluss.

Dazu der Hinweis: „Der Hut ist übrigens eine Zitronen-Presse.“ Auf diese Idee scheinen offenbar wirklich noch nicht viele gekommen zu sein: Der Facebook-Beitrag hat bereits über 1100 Reaktionen und Kommentare bekommen. „Das wusste ich nicht“, „Hätte ich das mal früher gewusst“ oder „Man lernt nie aus“ - so oder ähnlich lauten die meisten der Kommentare.

Lesen Sie auch: Kunde fragt bei Aldi nach Einkaufswagen-Chip - und kann nicht glauben, was er bekommt

Wofür ist der Tequila-Hut? Die meisten wussten es nicht

Eine Userin zweifelt den Sinn des Zitronenpressen-Huts an: “Die Zitrone braucht man doch am Stück und nicht nur den Saft“, überlegt sie und meint damit die Gewohnheit, vor dem Tequila-Trinken in eine Zitronenspalte zu beißen. Aldi Süd klärt sogleich auf: „In Mexiko wird ein Tequila entweder ohne Zitrone oder mit Zitronensaft serviert (besonders bei Mischgetränken und Cocktails). Dass die Zitrone am Stück gegessen wird, ist eine deutsche Eigenart.“

Wer jetzt gleich zur Tat schreiten und den Zitronenpresse-Verschluss testen wollte, wurde von einem anderen User gleich desillusioniert: „Hab ich ausprobiert und für Scheiße befunden. Nach wie vor taugt der Hut nur für lustige xxx-Fotos“, schreibt er und kassiert von Aldi Süd dafür den Kommentar „Du Schlingel!“ Für welche Art von Fotos der User den Hut genau verwendet, bleibt der Fantasie überlassen.

Auch interessant: Edeka macht Kunden völlig kurioses Angebot gegen Schweiß

Aldi-Beitrag sorgt auch für nostalgische Gefühle

Viele Kunden nehmen den Tequila-Beitrag aber auch zum Anlass, um sich an Alkoholexzesse aus ihrer Jugend zu erinnern - ob mit Ramazotti, Ouzo oder eben Tequila. Manche scheinen dabei den Hutverschluss als Schnapsglas zweckentfremdet zu haben. Eine Frau zumindest schreibt als Reaktion auf das gelüftete Hut-Rätsel: „Oh Mann. Und wir haben früher immer daraus getrunken.“

Ähnliches Thema: Beliebtes Produkt verschwindet bei Lidl und Rewe für immer aus dem Sortiment