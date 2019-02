Aufgepasst: Plastik-Teilchen in Aldi-Schinken

Bei dem Verzehr von Aldi-Schinken ist möglicherweise Vorsicht geboten. Ein User postet ein Bild von dem Produkt auf Facebook. Zu sehen sind darauf Plastik-Teilchen in der Wurst.

Ein User postet auf Facebook das Bild seines geöffneten Schinkens in einer Plastikverpackung, offenbar bei Aldi gekauft. Zu sehen sind seltsame blaue Teilchen, die in dem Schinken stecken: „So, ich löse mal auf, wir hatten leider Plastik in unserer Wurst“, schreibt er in den Kommentaren.

Auch interessant: Edeka-Markt macht ungewöhnlichen Schritt - und liefert Erklärung

Plastik-Teilchen in Aldi-Schinken: Discounter reagiert prompt

Der Discounter reagiert prompt und antwortet unter dem Beitrag: „Hallo, es tut uns leid, dass du ein Plastikstück in deiner Wurst hattest. Das darf natürlich nicht passieren. Bitte schicke uns deinen Post mit der Artikelbezeichnung, dem Ort deiner Filiale und dem Kaufdatum per E-Mail an facebook@aldi-sued.de. Wir geben deine E-Mail dann zur Prüfung und Stellungnahme an unseren Lieferanten weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.“

Inwiefern möglicherweise weitere Produkte betroffen sind, oder ob es sich um einen Ausnahmefall handelt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Lesen Sie auch:

Rückruf bei Aldi: Gefahr von „sehr ernster Erkrankung“ - neue Details

Ein bei Aldi Süd sowie Aldi Nord verkauftes Produkt wurde vom Hersteller zurückgerufen. Der Verzehr kann eine „sehr ernste Erkrankung“ auslösen. Nun gib es ein wichtiges Update.

Aldi holt für Sie mit diesem Schnäppchen die Sterne herunter - warum Sie zuschlagen sollten

Auch in der kommenden Woche gibt es im Aldi-Prospekt wieder viele Angebote. Diesmal will Sie der Discounter mit einer besonderen Lampe erleuchten. Lohnt sich die Anschaffung?

Kundin postet Foto von Ekel-Fund in Aldi-Produkt

Eine Aldi-Kundin macht einen ekelerregenden Fund in einem Produkt des Discounters.Sie zeigt auf Facebook, was sie entdeckt hat.

Aldi nimmt Produkt aus dem Sortiment: Käufer spricht von „Kunden-Veräppelung“



Der Discounter Aldi Süd hat ein Produkt aus seinem Sortiment entfernt und damit einen Kunden mächtig sauer gemacht. Der beschwerte sich anschließend auf Facebook.

Mann kauft bei Produkt bei Aldi - doch mit diesem Inhalt hat er bestimmt nicht gerechnet

Ein Kunde hat in einer Filiale von Aldi Süd einen Sixpack Wasserflaschen gekauft und eine Überraschung erlebt. Der Inhalt war nämlich nicht der, den man erwarten würde.