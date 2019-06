Kunde findet Drogen in einem Produkt von Aldi - Mitarbeiter hat einen Verdacht

Ein wahrer Schock-Fund: Ein 52-Jähriger kaufte einen Blumentopf bei Aldi, zu Hause entdeckte er etwas, das da ganz und gar nicht hingehörte. Nun ermittelt die Polizei.

Gelsenkirchen - Damit hatte ein Kunde einer Aldi-Nord-Filiale wohl nicht gerechnet. Der 52-Jährige kaufte einen Blumentopf bei dem Discounter, zu Hause wollte er ihn dann befüllen. Doch in dem geflochtenen Topf lag offenbar ein Päckchen, gut verschlossen, um den Inhalt zu schützen - Marihuana. Davon berichtet derwesten.de.

Aldi/NRW: Mann kauft Blumentopf - und findet ein Tütchen Gras

Zunächst habe er nicht genau gewusst, was sich in dem Plastikbeutel befinde. „Ich habe mit sowas nichts zu tun, war mir nicht sicher, ob es wirklich das ist, wonach es aussieht“, meint der Gelsenkirchener gegenüber dem Nachrichtenportal. Er habe erstmal einige Freunde auf Facebook gefragt, was denn der Inhalt der Packung sein könnte. Die bestätigten offenbar seinen Verdacht: In dem Blumentopf von Aldi war eine Tüte Marihuana versteckt.

Einem anderen Aldi-Kunden erging es vor Kurzem ähnlich. Auch er kaufte beim Discounter ein und musste zu Hause feststellen, dass er so gar nicht mit dem Produkt zufrieden war.

Aldi (NRW): Kunde findet Marihuana in Blumentopf - und ruft die Polizei

Sofort habe Dietmar V. die Polizei verständigt. Ein Polizist sei dann vorbeigekommen und habe die Drogen mitgenommen. Doch nicht nur die Behörden ermitteln nun, auch Aldi selbst hat sich offenbar dem Fall angenommen. Wie Der Westen berichtet, nehme der Discounter gemeinsam mit der Polizei seine Filiale in der Gelsenkirchener Klosterstraße genau unter die Lupe und suche nach weiteren illegalen Substanzen.

Durch die internen Untersuchungen habe Aldi jedoch kein Marihuana mehr in den einzelnen Geschäften finden können. „Weder im Markt an der Klosterstraße, noch in einer anderen Filiale der zuständigen Aldi Regionalgesellschaft in Herten, die wir alle umgehend informiert haben, konnten weitere Päckchen dieser Art gefunden werden", meint der Manager der Unternehmenskommunikation von Aldi gegenüber dem Westen. Daher gehe man von einem Einzelfall aus.

Schock-Fund bei Aldi in NRW: Sprecher des Discounters hat einen Verdacht

Wie das Päckchen Marihuana in den Aldi-Blumentopf gekommen ist, ist noch nicht bekannt. Der Manager der Unternehmenskommunikation äußert jedoch gegenüber des Nachrichtenportals einen Verdacht. Der Topf werde unverpackt im Markt angeboten, jedermann könne daher etwas darin platzieren, ohne dass es sofort auffalle. So könne es auch in der Aldi-Filiale in Gelsenkirchen abgelaufen sein.

Sauer ist der 52-Jährige, der das Päckchen in seinem Blumentopf gefunden hat, jedoch offenbar nicht.

Ganz rund scheint es im Moment generell nicht für den Discounter zu laufen. Vor wenigen Tagen musste Aldi sogar eine äußerst beliebte Naschware wegen einer akuten Gesundheitsgefahr zurückrufen. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Im Moment purzeln die Preise bei Aldi - wir erklären, warum.

