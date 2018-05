Aldi nimmt 80er-Kult-Produkt ins Sortiment - Es gibt zwei Haken

Neuzugang in der Produktpalette von Aldi - im Tiefkühlfach.

Freunde von gekühlten Süßwaren könnten an einem Neuzugang in der Angebotspalette des Discounters Aldi ihre helle Freude haben. Exklusiv ist das einst populäre Produkt jedoch nicht.

München - So manche Süßigkeit, die in den 80er-Jahren ziemlich beliebt war, ist aus den Regalen der deutschen Supermärkte größtenteils verschwunden: Mit Brausepulver gefüllte Ufos, Schokoladen-Zigaretten oder Mäusespeck. Doch es gibt auch andere Produkt-Beispiele, die sich bis zum heutigen Tage einer großen Zuneigung bei Jung und Alt freuen.

So wird der Discounter Aldi laut Express das früher weit verbreitete Bum-Bum-Eis zurück in das Sortiment befördern. Der Haken: Es wird sich um einen ziemlich kurzen Zeitraum handeln, das Bum-Bum-Eis wird es lediglich als Angebot für wenige Tage von Freitag, den 25. Mai an zu kaufen geben. Die zweite Einschränkung ist, dass es die Kaltspeise auch nur bei Aldi Süd zu erwerben gibt. Die Besonderheit des Bum-Bum-Eis ist übrigens nicht nur eine rote Zuckerglasur, sondern auch, dass der Stiel aus Kaugummi besteht.

Bum-Bum-Eis bei Aldi Süd günstiger als bei der Konkurrenz

+ Das früher beliebte Bum-Bum-Eis ist vorübergehend auch bei Discounter Aldi zu kaufen. © Nestlé Schöller

Eines muss allerdings dazugesagt werden: Das Eis gibt es nicht bei Aldi exklusiv, es ist auch bei Kiosken zu finden. Und auch bei der Supermarkt- bzw. Kaufhaus-Konkurrenz von Rewe, Kaufland und Edeka ist das von Lebensmittel-Konzern Nestlé Schöller produzierte Bum-Bum-Eis dauerhaft zu erwerben. Von daher besteht für Schleckermäuler also eigentlich kein Grund zur Panik. Bei den Rivalen ist es allerdings teurer: Während bei der Kurzzeit-Aktion von Aldi Süd die Viererpackung lediglich 1,99 Euro kostet, zahlen Kunden beispielsweise bei Rewe gleich mal einen Euro mehr.

