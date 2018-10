Aldi: Mann klaut Kleinigkeit für 1,69 Euro - es folgt eine harte Strafe

Ein Mann, der in einer Aldi-Filiale einen Salat klaute, wurde mit einer harten Strafe belegt.

Weil er in einer Aldi-Filiale einen Garnelensalat für 1,69 Euro klaute, bekam ein 38-Jähriger nun eine ungewöhnlich hohe Strafe. Doch warum?

Castrop-Rauxel - Vier Euro hatte ein Mann noch im Geldbeutel, als er beim Einkaufen bei Aldi in Catrop-Rauxel war. Davon kaufte er sich Zigaretten. Doch weil er zudem Hunger hatte, ließ er eine Packung Garnelensalat heimlich mitgehen.

Ein Ladendetektiv beobachte den 38-Jährigen, sodass der Diebstahl schließlich zur Anzeige kam, wie die Ruhrnachrichten berichteten. Vor Gericht wog aber vor allem eine Sache schwer: Der Dieb trug ein Klappmesser mit sich, was juristisch betrachtet als Waffe gilt. Zudem zeigte sich der Angeklagte nicht gerade zuverlässig: Er erschien erst gar nicht beim Termin vor dem Strafrichter. So verhandelten Richter, Staatsanwalt und Pflichtverteidiger einfach ohne den Angeklagten.

Diebstahl bei Aldi: Bewährungshelfer stellt positive Prognose

Stattdessen gab sein Bewährungshelfer eine Einschätzung über den abwesenden 38-jährigen Täter ab. Dieser sei unruhig und leide schon lange an ADHS, weswegen er auch in Behandlung sei. Er habe jedoch eine Ausbildung abgeschlossen und suche nun eine Anstellung. Derzeit steht der Angeklagte noch wegen seiner Betäubungsmittelsucht unter Bewährung. Weil sein Bewährungshelfer ihm jedoch eine positive Zukunftsprognose stellte, kam er auch diesmal nochmal mit einer Bewährungsstrafe davon. Diese konnte ohne den Angeklagten per Strafbefehl erlassen werden.

Mann klaut Garnelensalat bei Aldi: Das Messer wird als Waffe gewertet

Der Richter verhängte sieben Monate Haftstrafe, ausgesetzt zur Bewährung. Zwar klaute der Dieb Ware, die nicht einmal zwei Euro kostete und damit als geringwertig betrachtet wird, dennoch brockte ihm die Waffe das höhere Strafmaß ein.

