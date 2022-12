Zweifel an der Auflösung der iranischen Sittenpolizei

Teilen

Im Iran soll die Sittenpolizei aufgelöst worden sein. Das behauptet zumindest die iranische Regierung. Viele zweifeln daran.

Am Sonntag verkündete der Generalstaatsanwalt Mohammed-Dschafar Montaseri, man habe die Sittenpolizei aufgelöst. Sie ist auch unter dem Namen „Gascht-e Erschad“ (Moralstreife) bekannt und wurde während der Präsidentschaft des aktuellen Präsident Ebrahim Raisi 2021 wieder aktiv. Die Verhaftung der jungen Iranerin Mahsa Amini durch die Sittenpolizei und deren Tod in Gewahrsam, lösten landesweit Proteste am iranischen Regime aus.

BuzzFeed.de weiß, warum viele die Auflösung dieser iranischen Sittenpolizei nicht ganz glauben können.