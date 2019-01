Tragisches Unglück in Dänemark: Zug auf Brücke von Gegenstand getroffen - mehrere Tote

Bei dem Zugunglück auf der Brücke über dem Großen Belt in Dänemark wurde ein Güterzug beschädigt.

Bei einem Zugunglück auf der Brücke über den Großen Belt (Storebælt) in Dänemark sind am Mittwochmorgen sechs Menschen ums Leben gekommen.

Kopenhagen - Bei einem Zugunglück auf der Brücke über den Großen Belt (Storebælt) in Dänemark sind am Mittwochmorgen sechs Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte die Dänische Bahngesellschaft DSB der Deutschen Presse-Agentur.

Lesen Sie auch : Schweres Zugunglück in Ankara: 48-jähriger Deutscher unter den Opfern

Storebælt-Brücke in Dänemark: Zug auf Brücke von Gegenstand getroffen - Mehrere Tote

Der Zug war gegen 7.30 Uhr von einem Gegenstand getroffen worden und hatte hart bremsen müssen. Möglicherweise habe es sich um ein Teil eines entgegenkommenden Güterzuges gehandelt, berichteten dänische Medien. Die 18 Kilometer lange Brücke über dem Großen Belt verbindet Ost- und Westdänemark.

Zugunglück auf Brücke in Dänemark: Weitere Brücke wegen Unwettern gesperrt

uvor hatte heftiger Wind bereits in weiten Teilen Skandinaviens zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Auch der Fährverkehr wurde durch den Sturm beeinträchtigt. In Schweden waren am Mittwochmorgen wegen umgestürzter Bäume mehr als 100 000 Haushalte ohne Strom.

#Sturmtief #ZEETJE wütet über Teilen Skandinaviens: Spitzenböen bis 140 km/h (Bft 12). In #Dänemark verheerendes #Zugunglück, in #Schweden über 100 000 Haushalte ohne Strom. Höhepunkt überschritten, über der östlichen Ostsee aber bis morgen noch sehr stürmisch! /V pic.twitter.com/k9u3dfpGtJ — DWD (@DWD_presse) 2. Januar 2019

Die 18 Kilometer lange Brücke über den Großen Belt und die Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden wurde wegen heftigen Windes für den Autoverkehr gesperrt.

+ Ein Passagierzug steht auf der Brücke über dem großen Belt nach dem Zugunglück am Mittwochmorgen. © AFP / TIM K. JENSEN

Lesen Sie außerdem: Brückeneinsturz in Genua: Abriss der Autobahnbrücke soll nächste Woche beginnen

dpa/AFP