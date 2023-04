Zug erfasst Auto nahe Hannover - drei Tote

Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Am frühen Morgen kommt es bei Hannover zu einem folgenschweren Unfall. Drei Menschen verlieren dabei ihr Leben. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Neustadt am Rübenberge - Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Auto an einem Bahnübergang nahe Hannover sind drei Menschen ums Leben gekommen. Eine Sprecherin der Polizei teilte dies am Sonntagmorgen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Den ersten Angaben zufolge handelt es sich bei den drei toten Personen um Insassen des Autos. Wie die „Neue Presse“ online berichtete, soll der Unfallort nördlich von Neustadt am Rübenberg, nahe der Bundesstraße 6, liegen. Bei dem Zug soll es sich demnach um einen Doppeldecker-Regionalzug handeln. dpa