Tragisches Unglück im Züricher Zoo: Tierpflegerin von Tiger getötet - Besucher musste alles mit ansehen

Im Zoo Zürich hat sich ein schwerer Unfall ereignet, als ein Amur-Tiger eine Tierpflegerin vor den Augen eines Besuchers attackierte.

Zürich - Auch wenn von ihnen eine große Faszination ausgeht und sie auf manche Zoo-Freunde in ihrem eingezäunten Gehege noch vergleichsweise ungefährlich wirken mögen, hat sich in einem Zoo in Zürich nun auf tragische Weise bewiesen, dass Tiger eben doch instinktgeprägte Raubtiere bleiben. So war es eine der Wildkatzen, die dort vor den Augen eines Besuchers eine Tierpflegerin auf tragische Weise attackiert hat.

Zoo Zürich: Tiger fällt Tierpflegerin an - Besucher muss alles mit ansehen

Im Zoo Zürich ist am Samstag eine 55 Jahre alte Tierpflegerin von einem Tiger tödlich verletzt worden. Wie der Zoo mitteilte, erhielt die zoointerne Notfallstelle die Mitteilung, dass eine Tierpflegerin in der Tigeranlage von einem Amur-Tiger angegriffen worden sei. Ein Zoo-Besucher hatte das tragische Ereignis gegen 13.30 Uhr mitangesehen. Er schlug Alarm, weshalb sofort mehrere Zoo-Mitarbeitende zur Tiger-Anlage ausrückten und versuchten, ihrer Kollegin zu helfen.

Tiger-Attacke im Zoo Zürich: Tierpflegerin stirbt trotz Reanimationsversuchen

Es gelang ihnen, die Amur-Tigerin Irina mit Rufen aus der Anlage und in den Stall zu locken. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen kam für die 55-Jährige jede Hilfe zu spät.

Wie es genau zu dem Vorfall kam und weshalb sich die Tierpflegerin zur gleichen Zeit wie der Tiger in der Anlage aufhielt, untersuchen nun unter anderem Staatsanwaltschaft und Züricher Stadtpolizei.

Tiger-Attacke im Züricher Zoo erinnert an den schweren Unfall der Magier Siegfried und Roy

Bei den dramatischen Ereignissen im Zoo Zürich dürfte sich so manch einer auch an ein ähnliches Unglück aus dem Jahr 2003 erinnern, als der Magier Roy, bekannt in erster Linie durch die umjubelten Zaubershows mit seinem Partner Siegfried*, ebenfalls während eines Live-Auftritts von einem seiner weißen Tiger angefallen wurde. Roy überlebte den Unfall schwer verletzt und mit bleibenden Schäden. Vor Kurzem ist der Dompteur zum Entsetzen seiner Fans verstorben*.