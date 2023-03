„Würde aus Reflex sterben“: „Albtraum“ auf Traktor versetzt Internet in Angst und Schrecken

Von: Nadja Pohr

Das Video aus Australien ist nichts für Leute, die eine Angst vor Spinnen haben. © Fotomontage BW24/Screenshot TikTok/keirkennedy

Nach diesem Video werden viele Menschen wohl auf eine Reise nach Australien verzichten: Der Clip zeigt zahlreiche Spinnen, die auf einem Traktor krabbeln.

Stuttgart - Als in Baden-Württemberg und anderen Teilen Deutschlands die giftige Nosferatu-Spinne vermehrt auftauchte, war das Geschrei im wahrsten Sinne des Wortes groß. Wer die Spinnenart entdeckte, brach in Panik aus – zahlreiche Videos solcher Reaktionen gingen im Netz viral.

Bei vielen Menschen löst aber auch bereits das kleinste Krabbeltier eine große Angst aus. Noch schlimmer: Gleich mehrere Spinnen auf einmal. Wer an Arachnophobie, der Angst vor Spinnen, leidet, wird bei einem TikTok-Clip aus Australien wohl schier in Ohnmacht fallen.

In dem Video im Netz ist ein roter Traktor zu sehen. Ein Schwenk mit der Kamera um das Fahrzeug herum erklärt, warum viele in den Kommentaren von einem wahren „Albtraum“ sprechen: Auf dem Traktor krabbeln zahlreiche Spinnen. „Ich werde niemals nach Australien reisen“, schreiben einige TikTok-User in den Kommentaren. Der Clip versetzt sie wahrlich in Angst und Schrecken. „Jagt ihn in die Luft“, kommentiert eine andere Nutzerin panisch. „Würde aus Reflex sterben“, meint einer zu dem Anblick.

„Ich hätte alles stehen und liegen gelassen, wäre heim gefahren, hätte danach den Chef angerufen und gesagt, ich bin krank“, äußert ein weiterer. „Liebe Versicherungsfirma, keiner war so überrascht wie ich, als der Traktor plötzlich in Flammen aufging“, scherzt ein User. Ein anderer witzelt, so sehe „die Putzkolonne in Australien“ aus. „Das sind die Spinnen, die sie in Harry Potter angeheuert haben. Nachkommen von Aragog“, vermutet eine Nutzerin.

In Australien leben einige außergewöhnliche Tiere

Einige Australier sind es nicht anders gewöhnt, dass sie regelmäßig Gesellschaft von verschiedenen Tierarten bekommen. Schlangen, Frösche oder Spinnen: Hin und wieder verirrt sich etwas in das Haus. Eine TikTokerin aus Australien entdeckte beispielsweise eine andere riesige Spinnenart in ihrem Kleiderschrank. Aber auch mysteriöse Lebewesen tauchten in dem Land bereits auf. Bei einem Spaziergang entdeckte ein Australier eine merkwürdige „Alien-Kreatur“.