Wohnmobil ausgebrannt - Polizei macht grausigen Fund 

In der Nähe von Heilbronn hat die Polizei am Sonntagabend zwei Leichen in einem ausgebrannten Wohnmobil gefunden. Die Brandursache ist zunächst noch unklar.

Heilbronn - In Baden-Württemberg sind zwei Tote in einem ausgebrannten Wohnmobil entdeckt worden. Das Campingfahrzeug stand am Sonntagabend in Pfaffenhofen in Flammen, wie die Polizei in Heilbronn am Montag mitteilte. Nach dem Löscheinsatz der Feuerwehr machten die Einsatzkräfte dann den grausigen Fund. Die Identität der beiden Leichen und die Brandursache waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

AFP