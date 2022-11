Wissing: Warnungen des Deutschen Wetterdiensts ernst nehmen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) feiert Geburtstag. Verkehrsminister Volker Wissing spricht beim Festakt. © Andreas Arnold/dpa

Verlässliche Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vor Unwettern sind nicht nur bei großen Flutkatastrophen wie die im Ahrtal wichtig. Die Behörde hat zu ihrem 70. Geburstag aber noch weitere Pläne.

Offenbach - Anlässlich des 70. Geburtstags des Deutschen Wetterdiensts (DWD) hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing gemahnt, Warnungen der Meteorologen vor Gefahren ernst zu nehmen. Der DWD liefere faktenbasierte Erkenntnisse, die aus einer großen Menge Daten berechnet würden, sagte der FDP-Politiker beim Festakt zum DWD-Jubiläum am Montag in Offenbach. Wissing erinnerte an die Flutkatastrophe im Ahrtal, vor der es Starkregen-Warnungen des DWD gegeben hatte. Der DWD steht im Verantwortungsbereich von Wissings Ministerium.

Als Konsequenz aus der Flutkatastrophe soll es ein neues Internetportal zur Warnung vor Naturgefahren geben, wie DWD-Präsident Gerhard Adrian sagte. Das Internetportal solle Bürgern zentrale Informationen auch anderer Behörden beispielsweise zum Thema Hochwasser zur Verfügung stellen. Derzeit liefen Gespräche mit den zuständigen Landesbehörden für Hochwassergefahren, sagte Adrian. dpa