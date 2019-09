„Sind die Eltern auf einem Tennis-Turnier?“ - Polizei sorgt mit Tweet für Belustigung 

Dieser Tweet dürfte bei vielen Followern erst einmal ein Fragezeichen auf die Stirn gezaubert haben. Was wollte die Polizei denn mit diesem Post sagen? - Sie zitiert aus einem Pop-Song.

Wien - Die Polizei Wien hält ihre Mitbürger auf Twitter regelmäßig über aktuelle Einsätze auf dem Laufenden. Egal ob Unfälle, Sperren, Einbruch, Alkohol oder Lärmbelästigungen - die Polizei Wien rückt mit ihren Teams aus und lässt auch die Bürger nicht im Dunkeln über die Einsätze.

Der ein oder andere Scherz muss da auch mal sein. Vor allem, wenn sich Einsätze häufen, so wie am 14. September. Lärmbelästigung in einem Lokal, Lärmbelästigung auf einem Fußballplatz und natürlich auch Lärmbelästigung aus Wohnungen und Musikanlagen, liest man auf dem Twitter-Account. Die Einsätze wollten wohl gar kein Ende nehmen. Bei einer solchen Vielzahl, musste sich die Polizei Wien, d ie nach einem Vorfall in Erklärungsnot geriet, einfach einen Spaß erlauben.

Polizei twittert scherzhaft zu Einsatz: „Sind die Eltern auf einem Tennis-Turnier?“

„Sind die Eltern auf einem Tennis-Turnier?“, kommentiert die Polizei auf Twitter einen weiteren Einsatz mit Lärmerregung. „Krawall und Remmidemmi aus einer Wohnung in #Döbling - Impulsive Menschen brauchen manchmal Bremsen - in Form des Siegfried/1“, erklärt die Polizei die Frage.

Sind die Eltern auf einem Tennis-Turnier? Krawall und Remmidemmi aus einer Wohnung in #Döbling - Impulsive Menschen brauchen manchmal Bremsen - in Form des Siegfried/1.



#24h133



#24h133 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) September 14, 2019

Ist Ihnen der Post trotzdem immer noch ein Rätsel? Kein Wunder. So müsste es wohl auch vielen Followern der Seite gegangen sein.

„Remmidemmi“ von Deichkind: Polizei zitiert aus Pop-Song

„Zuerst dachte ich, warum Tennis Turnier - aber hier des Rätsels Lösung“, klärt ein Follower schließlich auf. Das ist eindeutig ein Post für Insider. Die Polizei Wien zitiert hier das Lied „Remmidemmi“ von Deichkind.

„Deine Eltern sind auf einem Tennisturnier du machst eine Party - wie nett von dir“, singt die Band dort.

Abschließend hatte die Polizei noch einen ernst gemeinten Wunsch: „Bitte macht uns einen Gefallen, und schaltet die Musikanlagen aus.“ Vielleicht hat es ja geholfen?

Einen seltsamen Einsatz erlebten die Kollegen in München. Sie wurden zu einem scheinbaren Schmuddelfilm-Dreh gerufen. Und auch bei Helene Fischer stand vor Kurzem die Polizei vor der Tür.

chd