Wien: Bombendrohung an Universität - Polizei umstellt Gebäude

Update 11,54 Uhr: Die Technische Universität Wien ist inzwischen wieder freigegeben. Die Beamten konnten keine verdächtigen Gegenstände auf dem Gelände finden. Zuvor mussten wegen einer anonymen Bombendrohung Mitarbeiter und Studenten das Gebäude der Technischen Universität in der österreichischen Hauptstadt Wien verlassen. Am frühen Freitagmorgen war bei der Polizei eine Drohung per E-Mail eingegangen und hatte einen Großeinsatz vor dem Universitätsgebäude ausgelöst. Noch ist unbekannt, von dem die Drohung stammt.

Erstmeldung vom 17. Januar 2020:

Wien - Nach einer anonymen Bombendrohung ist die Technische Universität in Wien geräumt worden. Die Drohung war am Freitagfrüh per E-Mail bei der örtlichen Polizei eingegangen, wie ein Polizeisprecher der Zeitung Standard mitteilte. Die Polizei ließ daraufhin das Universitätsgebäude räumen, sperrte jedoch nicht das umliegende Gelände.

Auch wenn Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettung in einem Großaufgebot vor Ort sind - ob sich die Gefahr bestätigen lässt, ist noch nicht geklärt. Wer für die Drohung verantwortlich ist, konnten die Beamten noch nicht ermitteln.

Solche Bombendrohungen würden „relativ häufig“ vorkommen, zitiert der Standard den Polizeisprecher. Dennoch würde jede dieser Meldung mit aller Ernsthaftigkeit behandelt.

Im November mussten in Deutschland wegen einer Bombendrohung mehrere Rathäuser evakuiert werden. Für ein Gericht in München wurde auch eine Bombenwarnung herausgegeben, die Polizei gab kurz darauf Entwarnung.*

