Maria Sebaldt ist tot: Fernseh-Star aus den 80ern stirbt in München

Von: Alina Schröder

Die deutsche Schauspielerin Maria Sebaldt ist nur wenige Wochen vor ihrem Geburtstag in München gestorben. Sie wurde 92 Jahre alt.

München – Durch Fernsehserien wie „Die Wicherts von nebenan“ und „Ich heirate eine Familie“ wurde sie in Deutschland bekannt, nun ist die Schauspielerin Maria Sebaldt gestorben. Das teilte das ZDF unter Berufung auf die Familie der Verstorbenen mit. Zuvor hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. Maria Sebaldt ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

Schauspielerin Maria Sebaldt (92) ist tot – sie startete ihre Karriere in den 50ern

Seit rund zwei Jahren habe der frühere TV-Star in einer Seniorenresidenz in München gelebt. Dort sei Maria Sebaldt schon am 4. April friedlich eingeschlafen, nur wenige Wochen vor ihrem Geburtstag. Am 26. April wäre die Schauspielerin 93 Jahre alt geworden. Die Beisetzung soll laut Bild-Informationen bereits stattgefunden haben. Demnach sei sie im engsten Familien- und Freundeskreis auf einem Friedhof in München neben ihrem Mann beerdigt worden.

Die deutsche Schauspielerin Maria Sebaldt ist im Alter von 92 Jahren in München gestorben. (Archivbild) © Özlem Yilmazer/dpa

„Die Wicherts von nebenan“: Schauspielerin Maria Sebaldt ist tot

Die gebürtige Berlinerin startete ihre Schauspielkarriere in den 1950er Jahren. Unter anderem spielte sie in deutschen Film-Klassikern wie „Die Buddenbrooks“, „Der Hauptmann von Köpenick“ und „Charleys Tante“ mit. Es folgten zahlreiche Rollen in Musikfilmen, Komödien und Dramen. Nachdem sie sich aufgrund ihrer Familie einige Jahre zurückgezogen hatte, feierte die Schauspielerin in den 80ern ihr TV-Comeback. In der ZDF-Serie „Die Wicherts von nebenan“ war sie als Mutter Hannelore zu sehen und in „Ich heiratete eine Familie“ als Sibylle. Zuletzt stand Maria Sebaldt mit Anfang 80 im Jahr 2014 für „Das Traumschiff“ vor der Kamera. (asc)

