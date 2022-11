Whatsapp plant revolutionäre Änderung für Gruppen-Chats

Von: Markus Merz

Teilen

Whatsapp-Nutzer klagen immer wieder über das Chaos, das zu viele Gruppen im Messenger auslösen. Nun soll das Chat-Programm deutlich übersichtlicher werden. Mit einer fast schon revolutionären Änderung.

Whatsapp arbeitet zuletzt wieder vermehrt daran, die Messenger-App besser zu machen. Zumal größere Sicherheitslücken in jüngster Zeit dafür gesorgt haben, dass regelmäßige Updates nötig waren.

Nun will Whatsapp weltweit eine neue Funktion ausrollen, die es ermöglichen sollen, das eigene Chaos rund um verschiedenste Gruppen deutlich übersichtlicher zu gestalten. Unlängst war schon eine neue Funktion ausgerollt worden, die es Nutzern ermöglicht, den eigenen Online-Status komplett zu verbergen. Selbst dann, wenn man selbst gerade online ist.

Whatsapp will Gruppen radikal ändern

Nun also die Whatsapp-Gruppen, die in vielen Handys vermehrt für Chaos sorgen. In je mehr Gruppen man schließlich ist, desto eher wird es unübersichtlich. Genau hier setzt Whatsapp an.

Der Messenger-Dienst, der zum Meta-Konzern von Mark Zuckerberg gehört, kündigt an, in den kommenden Monaten eine sogenannte Community-Funktion auszurollen. Was bedeutet das?

Whatsapp-Gruppen in Communitys organisieren

Und zwar soll es in Zukunft möglich sein, sich eigene Communitys in Whatsapp anzulegen und damit mehrere Gruppen-Chats innerhalb einer Personen-Gruppe zu organisieren. Ist man also mit Mama, Papa oder dem Partner gleich in mehreren Gruppen vertreten, sollen sich diese in Zukunft in einer Community sammeln lassen. Beziechnung dafür können selbsr vergeben werden. Beispielsweise „Schule“, „Sportverein“ oder „Arbeit“.

Die Whatsapp-Communitys bekommen im Messenger einen eigenen Reiter. Auf Android-Geräten oben, bei Apple-Geräten unten auf dem Bildschirm.

Whatsapp startet weitere neue Funktionen

Auf der Startseite einer Community sieht man den neben den zugehörigen Chat-Gruppen auch Ankündigungen, die an alle Mitglieder der Community gerichtet sind.

Zusätzlich zur neuen Community-Funktion startet Whatsapp ab sofort mit diesen weiteren neuen Funktionen:

Innerhalb von Chats lassen sich jetzt Umfragen starten.

Videoanrufe sind mit bis zu 32 Personen möglich.

Gruppen können bis zu 1024 Teilnehmer enthalten.

Verschickte Dateien dürfen nun bis zu 2 Gigabyte groß sein.

Gruppen-Administratoren können einzelne Nachrichten im Gruppen-Chat löschen.

Jüngste Updates bei Whatsapp hatten es unter anderem möglich gemacht, per Link zu einem Whatsapp-Call einzuladen. Oder sich eigene Avatare, ähnlich wie bei Instagram oder Facebook zu erstellen.