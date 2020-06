Unwetter: Ein Ort in Nordhessen hat es mit voller Wucht abbekommen - Starkregen behindert auf A7 und A44

Das angekündigte schwere Unwetter hat den Norden von Hessen und den Süden von Niedersachsen bisher verschont. Ein Ort hat es aber mit voller Wucht abbekommen.

Kassel - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat für das Wochenende auch für Teile im Norden von Hessen und Süden von Niedersachsen eine Warnung wegen hohem Unwetterpotential herausgegeben - diese Warnung wurde am Sonntag (14.06.2020) noch einmal bis Montag verlängert. Angekündigt waren schwere Gewitter und Sturmböen mit Hagel.

Unwetter in Hessen und Niedersachsen: Ort in Nordhessen von Regen und Schlamm überflutet

+ Unwetter im Norden von Hessen: Hombressen, ein Stadteil von Hofgeismar (Kreis Kassel), hat das Unwetter mit voller Wucht abbekommen. Innerhalb von Minuten ist der Ort mit Regen und Schlamm geflutet worden. © HessennewsTV Bisher wurde der Norden von Hessen und der Süden von Niedersachsen vom Unwetter weitgehend verschont. Ein Ort in Nordhessen hat es aber mit voller Wucht abbekommen. Im Hofgeismarer Ortsteil Hombressen (Kreis Kassel) wurde am Samstagnachmittag (13.06.2020) innerhalb kürzester Zeit der Ortskern von Regenmassen und Schlamm überflutet.

Unwetter in Hessen und Niedersachsen: Feuerwehren im Einsatz

Laut Feuerwehr gab es in Nordhessen mehrere Einsätze, allerdings sei Hombressen nordhessenweit am stärksten betroffen gewesen. Der Himmel hatte sich verdunkelt und dann ging es auch schon los. Unmengen an Regen gingen in kurzer Zeit über dem Ort nieder. Viele Ställe, Getreidehallen und Keller liefen voll. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Unwetter in Hessen und Niedersachsen: Starkregen behindert Verkehr auf A7 und A44

Auswirkungen hatte der teilweise starke Regen auch auf die Autobahnen rund um Kassel. Auf der A44 kam der Verkehr wegen Aquaplaning-Gefahr teilweise zum Erliegen. Für die A7 zwischen dem Dreieck Drammetal und Kassel hatte die Polizei sogar eine Warnung wegen Aquaplaning an die Verkehrsteilnehmer herausgegeben.

Es soll auf dem Teilstück zwischen dem Norden von Hessen und dem Süden von Niedersachsen zu mehreren Unfällen wegen des Starkregens gekommen sein. Details dazu zu den Unfällen nannte die Polizei nicht. Nach letzten Informationen wurde bei dem Unwetter niemand verletzt.

Heute erneut teils schwere Gewitter. Beachten Sie unsere Vorabinformation! Diese stellt den Bereich der kräftigsten Entwicklungen dar, wobei die individuellen Schwerpunkte noch unsicher sind. Weitere Infos unter https://t.co/c0actryFJD oder in der WarnWetter-App. /V pic.twitter.com/YH6RqaRmKB — DWD (@DWD_presse) June 14, 2020

Unwetter in Hessen und Niedersachsen: DWD verlängert Warnungen

Am Sonntagmorgen (14.06.2020) hat der DWD seine Unwetterwarnung für Teile im Norden von Hessen und Süden von Niedersachsen bis Montag verlängert. Im Tagesverlauf kann es demnach örtlich zu weiteren schweren Gewittern mit Starkregen kommen.

Von Diana Rissmann

