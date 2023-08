Hitze-Alarm in Deutschland: DWD warnt – bis zu 36 Grad in Deutschland

Von: Karolin Schäfer

Teilen

In den kommenden Tagen rollen Unwetter über Deutschland. Doch am Donnerstag ist nochmal schwitzen angesagt, vor allem im Süden wird es richtig heiß.

München – Der Hochsommer ist allmählich vorbei. Doch bevor Deutschland der angekündigte Wetterwechsel mit Unwetter bevorsteht, wird es nochmal heiß – zumindest im Süden des Landes. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) droht am Ober- und Hochrhein sogar eine extreme Wärmebelastung.

Hitze-Hammer in Deutschland: Bis zu 36 Grad möglich

In weiten Teilen des Landes kommt am Donnerstag (24. Oktober) nochmal die Hitze zurück. Laut DWD bleibt es überwiegend trocken, lediglich vom Westen bis in die Mitte könnte es vereinzelt Regen und Gewitter geben.

Es wird nochmal heiß in Deutschland. Der DWD warnt vor starker bis extremer Wärmebelastung. © Deutscher Wetterdienst (DWD)

Im Süden und Osten stehen dagegen zahlreiche Sonnenstunden bevor. Die Höchstwerte liegen im Norden und Nordwesten bei 22 bis 27 Grad. Im Rest der Bundesrepublik klettern die Temperaturen auf 26 bis 32 Grad, im Süden sind sogar bis zu 36 Grad möglich.

Wetter in Deutschland: DWD warnt vor starker Wärmebelastung

Deshalb warnt der DWD hier auch vor einer starken Wärmebelastung, also einer gefühlten Temperatur zwischen 32 und 38 Grad. Im äußersten Süden und Westen Baden-Württembergs droht sogar eine „extreme Wärmebelastung“, also gefühlte Temperaturen von 38 Grad mit Alarmstufe lila.

In diesen Bundesländern warnt der DWD am Donnerstag vor Hitze:

Baden-Württemberg

Bayern

Hessen

Saarland

Rheinland-Pfalz

Für den heutigen Tag sind Temperaturen über 30 Grad Celsius vorhergesagt. © Thomas Warnack/dpa

Die Hitze dürfte für ältere und pflegebedürftige Menschen zur Belastung werden. Vor allem dann, wenn die Temperaturen in der Nacht in dicht bebauten Stadtgebieten kaum gesunken sind. Mit einigen Tipps lässt sich zumindest die eigene Wohnung herunterkühlen. In den Nachmittag- und Abendstunden wird es dann stellenweise ungemütlich. Im Südwesten und Westen stehen kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen bevor. Vereinzelt gibt es Unwetter-Potenzial. (kas)