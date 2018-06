Weiterhin 90 Millionen Euro im Eurojackpot - Riesengewinn geht an vier Glückliche

Im Eurojackpot liegen noch immer 90 Millionen Euro. Auch am Freitag konnte ihn niemand knacken. In der zweiten Gewinnklasse gab es dafür ein paar Glückliche.

Helsinki/Münster - Auch in der ersten Juli-Woche können Lottospieler darauf hoffen, den deutschen Gewinnrekord einzustellen. Der mit 90 Millionen Euro gefüllte und bei dieser Summe gedeckelte Eurojackpot wurde am Freitag in der 14. Ziehung hintereinander in Helsinki nicht geknackt, wie Westlotto am Abend in Münster mitteilte.

Lesen Sie hier die Gewinnzahlen vom Freitag.

Jackpot der 2. Gewinnklasse von vier Spielteilnehmern geknackt

Bei der nächsten Ziehung stehe der Eurojackpot zum siebten Mal in Folge bei der Höchstsumme von 90 Millionen Euro. Jeder darüber hinaus eingesetzte Euro fließt seit fünf Wochen in die 2. Gewinnklasse und bildet dort einen neuen Jackpot - der war mit rund 24 Millionen Euro ausgestattet. Nach Westlotto-Angaben teilen sich vier Spielteilnehmer diese Summe und erhalten jeweils einen Betrag von 5 966 268,70 Euro. Sie kommen aus Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Polen.

Seit dem Start des Eurojackpots im Jahr 2012 hatte die europäische Lotterie zum fünften Mal die gesetzlich festgelegte Obergrenze erreicht. Im Oktober 2016 hatte ein Spieler im Schwarzwald die 90 Millionen Euro gewonnen.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Fabian Sommer