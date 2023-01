Weil er sich langweilte: Familienvater gewinnt über 6 Millionen Euro – mit einem Wetteinsatz von 1,60 €

Von: Bjarne Kommnick

Michael Clark hat aus Langeweile am Glücksspiel teilgenommen. Nun ist er Multimillionär und führt ein komplett anderes Leben.

Newcastle – Bei Langeweile an Glücksspielen teilzunehmen, scheint nur in den allerwenigsten Fällen eine empfehlenswerte Idee zu sein. Immerhin bedeutet das in fast allen Fällen nicht nur verlorene Zeit, sondern auch verlorenes Geld. Doch Ausnahmen machen bekanntlich die Regel: Michael Clark aus Newcastle upon Tyne hat aus Langeweile an einem Glücksspiel teilgenommen. Nun ist er Multimillionär und führt ein komplett anderes Leben.

Stadt Newcastle upon Tyne Einwohner 302.820 Fläche 114 km² Region North East England

„War ungefähr 20 oder 30 Minuten dabei“: Mann gewinnt Millionen – aus Langeweile

Der dreifache Vater habe Anfang des Jahres an einem online Glücksspiel bei dem Buchmacher Betfried mitgespielt, wie chroniclelive.co.uk zuvor berichtet hatte. Laut eigenen Angaben habe Clark die Nase voll von den nachweihnachtlichen TV-Wiederholungen gehabt und sich dazu entschlossen, ein Spielautomat des Anbieters auszuprobieren.

Michael Clark und seine Verlobte Sherelle Pooley sind frisch gebackene Multimillionäre. © Facebook / Michael Clark

Der 32-Jährige erklärt, dass er dafür gerade einmal 1,60 Euro eingesetzt habe: „Ich war ungefähr 20 oder 30 Minuten dabei und habe einfach weiter gewonnen, bis ich um den Jackpot spielte. Zuerst dachte ich, wir hätten 5.000 Pfund gewonnen, was eine tolle Summe war, aber dann wurde mir klar, dass auf meinem Handy noch mehr Zahlen angezeigt wurden. Ich konnte einfach nicht glauben, dass ich tatsächlich so viel gewonnen hatte“. Doppeltes Glück hatte eine hochschwangere Frau, die kurz vor der Geburt ihres Kindes noch rund 230.000 Euro gewonnen hatte.

„Wir dachten, muss ein Fehler sein“: Glücksspiel-Sieg stellt Leben von Gewinner-Paar auf den Kopf

Insgesamt habe er 5,4 Millionen Pfund, also über 6 Millionen Euro gewonnen. „Wir dachten zuerst, es muss ein Fehler gewesen sein, und dann fingen wir an, uns zu umarmen, als wir merkten, dass es echt war. Ich konnte einfach nicht aufhören, zu weinen“. Zudem habe er aufgrund des großen Gewinns in der folgenden Nacht nicht schlafen können. Doch nicht immer muss ein solch großer Gewinn zu einer positiven Veränderung führen, ein Lottogewinner hatte 129 Millionen Euro gewonnen und findet sein Leben nun öde.

Davon können Clark und Pooley zu mindestens bisher noch kein Lied singen. Der Gewinn habe das Leben des Paares komplett auf den Kopf gestellt. Allen voran sei es den beiden nun auch endlich finanziell möglich zu heiraten: „Jetzt können wir es uns leicht leisten, zu heiraten“. Weiter erklärt er: „Wir sind seit sieben Jahren verlobt, und wir werden Sherelles Verlobungsring ersetzen und etwas viel Teureres kaufen als die 1.000 Pfund, die wir 2016 ausgegeben haben“.

Mann gewinnt sechs Millionen Euro – und lässt seine Zukunft offen

Zudem könnten die Eltern von drei Kindern nun ein Haus auf dem Land kaufen: „Sechs Schlafzimmer werden in der Tat sehr guttun“, erklärt Clark angesichts seiner bisherigen Wohnsituation. Seinen Job als Mitarbeiter in einer psychiatrischen Klinik gibt Clark vorerst auf. Ob er für immer aufhört, auf dieser Stelle zu arbeiten, sei noch unklar: „Ich habe meinen Job absolut geliebt“, erklärt der Multimillionär und lässt seine Zukunft offen. Auch in Brisbane gewann eine Frau 32 Millionen Dollar und will dennoch nicht ihren Job kündigen.

Fest steht für den 32-Jährigen: „Es geht darum, mich damit abzufinden, dass ich so viel Geld gewonnen habe. Wir sind entschlossen, auf dem Boden zu bleiben und nicht zu verrückt zu werden, obwohl wir auch entschlossen sind, das Leben in vollen Zügen zu genießen“. Und auch einen neuen Spitznamen habe Clark bereits bekommen: „Alle nennen mich jetzt Micky Millions“.