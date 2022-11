Weihnachtswunderland in Asperg: Das erwartet Besucher

Von: Sina Alonso Garcia

Am Sonntag, 27. November, öffnet in Asperg das Weihnachtswunderland seine Türen für Besucher. BW24 gibt Einblicke in die finalen Vorbereitungen.

1 / 10 Dürfen unter den Disney-Stars nicht fehlen: Eiskönigin Elsa und Rentier Sven aus „Frozen“. © Oswin Nitschke/privat

2 / 10 In seinem Element: Oswin Nitschkes Vorbereitungen gehen auf die Zielgeraden. © Oswin Nitschke/privat

3 / 10 Hier entsteht eine Unterwasserwelt von „Findet Nemo“. © Oswin Nitschke/privat

4 / 10 Hinter dem Rentier-Schlitten wird eine 5 Meter hohe Fotowand hochgezogen. Der Hausherr posiert schonmal. © Oswin Nitschke/Privat

5 / 10 Weihnachtliches Hollywood: Auf dem „Walk of Fame“ treffen Kinder ihre Filmstars. © Oswin Nitschke/privat

6 / 10 Unterstützen ihren Papa tatkräftig: Oswin Nitschkes Söhne helfen, wo sie können. © Oswin Nitschke/privat

7 / 10 Oh Tannenbaum: Oswin Nitschkes Lichterwelt zieht Weihnachtsfans wie magisch in ihren Bann. © Oswin Nitschke/privat

8 / 10 Liebevolle Handarbeit: Die Sterne für den „Walk of Fame“ fertigt Familie Nitschke selbst an. © Oswin Nitschke/privat

9 / 10 Beruhigend: Leuchtende Hirsche und Rehe erwärmen die Herzen der Besucher. © Oswin Nitschke/privat

10 / 10 Willkommen am Nordpol: Das Weihnachtshaus Asperg besticht mit Details. © Oswin Nitschke/privat