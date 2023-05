Wasserbüffel verwüsten Garten und Pool in England

Wasserbüffel eines Ökohofs in Deutschland. 18 Wasserbüffel haben Garten und Pool eines Paares in Großbritannien verwüstet. © Bernd Settnik/dpa

Überraschung am Morgen vor dem Frühstückstee: In einem Pool in England nehmen acht Wasserbüffel ein Bad. Die entflohenen Tiere konnten unverletzt wieder eingefangen werden.

London - 18 ausgebüxte Wasserbüffel haben Garten und Pool eines Paares in Großbritannien verwüstet. Das Paar entdeckte die jeweils 600 Kilogramm schweren Tiere am Morgen. „Als meine Frau den Frühstückstee machen wollte und aus dem Fenster schaute, sah sie acht Büffel im Pool“, erzählte Andy Smith aus der ostenglischen Grafschaft Essex der Zeitung „Guardian“.

„Sie wählte den Notruf - doch die Feuerwehr sagte, sie kümmere sich nicht um Scherzanrufe. Es war ziemlich viel Überredungskunst nötig, dass sie uns ernst nahmen.“ Später rückte die Feuerwehr doch an. Vor allem der Landwirt, dem die Tiere wegen eines kaputten Elektrozauns entwischt waren, half schließlich, sie - unverletzt - einzufangen.

Bilder aus Überwachungskameras klärten den Vorfall auf. Demnach wanderten die Büffel frühmorgens in den Garten. Einer trat auf die Pool-Abdeckung und stürzte ins Wasser, daraufhin sprangen sieben weitere Tiere hinein. Das klare Wasser verwandelte sich in eine schlammige Brühe. „Dieser Pool war unser Luxus für den Ruhestand“, sagte Smith. „Er wurde mit viel Schweiß und Mühe verdient, aber nachdem die Büffel darin geschwommen hatten, leckte er und war unbrauchbar.“ Gute Nachrichten für das Paar: Die bei dem Vorfall im vorigen Juli an Garten und Pool entstandene Schadenssumme von rund 25 000 Pfund (28 750 Euro) wurde jetzt - mit etwas Verspätung - von einem Versicherer übernommen. dpa