Warum bekommen wir Gänsehaut? Ein Blick auf die faszinierende Reaktion unseres Körpers

Jeder kennt es: Ob aus Kälte, Angst oder Ergriffenheit, plötzlich steht die Haut in kleinen Pusteln ab. Doch warum reagiert unser Körper so

Bielefeld – Gänsehaut ist mehr als nur eine flüchtige Hautreaktion. Ob bei Kälte, emotionalen Momenten oder aus medizinischen Gründen – die Ursachen sind komplex und faszinierend. Aber was passiert da eigentlich genau in unserer Haut?

Ein Blick auf die Auslöser für Gänsehaut

Einer der bekanntesten Auslöser für Gänsehaut ist Kälte. Die kleinen Muskeln an der Basis der Haarfollikel ziehen sich zusammen, die Haare stellen sich auf und bilden so eine Art Isolierschicht aus Luft. In der Evolutionsgeschichte diente das wahrscheinlich der Wärmespeicherung. Wenn es zu warm wird, schwitzt der Körper. Schwitzen dann auch die inneren Organe?

Auch Musik, Filme oder persönliche Erlebnisse können Gänsehaut verursachen. In diesen Fällen ist oft das Hormon Adrenalin im Spiel, das in emotional aufgeladenen Momenten ausgeschüttet wird. Hierbei spielt das limbische System im Gehirn eine zentrale Rolle.

Aspekt Erklärung Ursprung Evolutionäres Erbe unserer tierischen Vorfahren Auslöser Stress, Kälte, Angst oder Begeisterung Hormon Adrenalin Funktion Ursprünglich: Größer und bedrohlicher wirken Körperregionen Meistens Arme und Beine

Evolutionäres Erbe: Mehr als nur eine Hautreaktion

In der Theorie der Evolution wird Gänsehaut oft als ein Überbleibsel unserer tierischen Vorfahren betrachtet. Ursprünglich hatte diese Reaktion einen klaren Überlebensvorteil. Stellen Sie sich vor, ein frühes Säugetier steht plötzlich einem Raubtier gegenüber. In einer solchen Stresssituation wird Adrenalin ausgeschüttet. Dieses Hormon stimuliert die kleinen Muskeln an der Basis der Haarfollikel, die sich daraufhin zusammenziehen. Die Haare stellen sich auf und machen das Tier optisch größer und potenziell bedrohlicher. Dies könnte dazu führen, dass das Raubtier den Angriff abbricht oder zumindest zögert, was dem potenziellen Opfer wertvolle Sekunden für die Flucht verschafft.

Neben der Abschreckung von Raubtieren hatte das Aufstellen der Haare auch andere Funktionen. Bei einigen Tieren dient es dazu, eine isolierende Luftschicht zu schaffen, die hilft, die Körpertemperatur zu regulieren. Bei Menschen, die im Vergleich zu vielen Tieren nur wenig Körperbehaarung haben, ist dieser thermoregulatorische Effekt zwar gering, doch die grundlegende Reaktion ist erhalten geblieben.

Im Laufe seiner Entwicklungsgeschichte hat der Mensch sein Fell verloren. © IMAGO/Karen Humpage

Mit der Zeit haben Menschen die meisten ihrer Körperhaare verloren, aber die Mechanismen für Gänsehaut sind geblieben. Sie dienen nun mehr kulturellen oder emotionalen Zwecken und sind ein interessantes Beispiel dafür, wie evolutionäre Mechanismen ihre Funktion im Laufe der Zeit verändern oder anpassen können.

Dieses evolutionäre Erbe bringt uns heute keine unmittelbaren Überlebensvorteile mehr, aber es bietet eine faszinierende Perspektive auf die komplexe Geschichte und die Anpassungsfähigkeit des menschlichen Körpers.

Medizinische Faktoren für Gänsehaut

In der Medizin wird Gänsehaut unter anderem als Symptom für verschiedene Haut- und Nervenerkrankungen betrachtet. Auch bei Entzugserscheinungen, wie sie bei Drogenabhängigkeit vorkommen, ist Gänsehaut ein häufiges Symptom.

Forschungen in der Neurobiologie und Dermatologie liefern ständig neue Erkenntnisse zum Phänomen der Gänsehaut. Durch Studien zu Hautrezeptoren und dem sympathischen Nervensystem wird das komplexe Netzwerk hinter dieser Reaktion immer besser verstanden.