Mega-Python beißt Wanderer in den Kopf – Mann postet blutiges Video

Von: Teresa Toth

Teilen

Große Mengen Blut strömen nach dem Angriff der Python über Kopf und Oberkörper des Mannes. © Joey Zayne/Facebook/Screenshot

Ein Mann in Australien entdeckt bei einer Wanderung eine riesige Python. Als er gerade nicht hinsieht, attackiert ihn das Tier. Schlangen-Experten warnen.

Cairns – Während einer Wanderung auf eine Schlange zu treffen, dürfte in Australien nicht ungewöhnlich sein. Das Land ist bekannt für seine unzähligen Reptilien- und Insektenarten. Da vor allem Schlangen als äußerst menschenscheu gelten, stellen sie meist keine große Gefahr für Wanderer dar. Dass es hierbei jedoch auch Ausnahmen gibt, musste ein Wanderer aus Queensland am eigenen Leib erfahren.

Art Python (Pythonidae) Verbreitung Vor allem in Afrika, Süd- und Südostasien und in Australien Ernährung Vögel und Säugetiere Größe Bis zu über sechs Meter

Angriff durch eine Python: Wanderer zeigt sich in Video zunächst noch begeistert

Joey Zayne lief nichtsahnend auf dem Behana Gorge Trail in Cairns (Queensland), als er plötzlich eine riesige Python in einem Baum entdeckte. Statt die Flucht zu ergreifen, richtete der Mann seine Handykamera auf das Tier und filmte auch dann noch weiter, als sich die Schlange über einen Ast auf ihn zubewegte. „Wunderschöne Schlange direkt über dem Pfad“, soll Zayne in dem Video laut Dailymail noch gesagt haben.

Als sich der australische Wanderer bückte, um seine Wasserflasche aufzuheben, soll die Python ihn völlig unvorhergesehen attackiert haben. „Ich hatte es nicht kommen sehen. Es war verrückt. Ich hatte keine Ahnung, dass sie so nah an meinem Gesicht war“, zitiert Compass Media den Mann. Die Schlange traf Zayne seitlich im Gesicht. „Es fühlte sich an, als hätte mir jemand eine Ohrfeige verpasst.“

Die Python hat das linke Auge des australischen Wanderers nur knapp verfehlt. © Joey Zayne/Facebook/Screenshot

Python-Angriff in Australien: Video zeigt, wie Blut über das Gesicht des Mannes strömt

Sofort spürte der Australier, wie Blut über sein Gesicht strömte. Die 2,5 Meter große Schlange hatte ihn mit ihren Fangzähnen über seinem linken Auge verletzt. Zayne, der selbst eine Python besitzen soll, mutmaßte laut Dailymail, die Schlange habe auf einen Vogel gewartet und sei durch ihn verwirrt worden. Daher habe sie angegriffen.

Wie 7News berichtet, mahnten Schlangenexperten die Öffentlichkeit nach dem Vorfall: „Wenn Sie eine Schlange sehen, machen Sie einfach einen großen Bogen um sie“, sagte David Walton von Cairns Snake Removals. Auch das australische Umweltministerium wies darauf hin, Schlangen nicht zu bedrängen. Die Tiere greifen demnach für gewöhnlich nicht ohne Grund an. Erst, wenn sie das Gefühl bekommen, sich verteidigen zu müssen, kann es gefährlich werden. Pythons sind nicht giftig, verfügen aber über viele scharfe Zähne. (tt)

Nicht nur in Australien, auch in Deutschland gibt es einige giftige Tiere. In Bremerhaven wurde bereits mehrmals eine Giftschlange entdeckt und von der Feuerwehr eingefangen.