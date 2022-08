Dass das Walross Freya eingeschläfert wurde, gefällt vielen Menschen überhaupt nicht

Teilen

Das Walross Freya ist eingeschläfert worden. © Trond Reidar Teigen/NTB/dpa

In Oslo sorgte ein Walross namens Freya für Ausehen. Jetzt ist es tot. Auf Twitter äußern sich viele mit Unverständnis.

Ein über 400 Tonnen schweres Walross planschte in den vergangenen Wochen immer wieder im Hafen von Oslo und wurde zur Attraktion für Jung und Alt. Die Menschen hatten so viel Interesse an Walross Freya, dass sie sich dem wilden Tier immer weiter nährten. Ganz schön gefährlich, fand auch die Fischereidirektion in Oslo und überlegte lange, was man tun könnte. Eine Einschläferung sei die letzte Option, hieß es lange. Doch seit dem 14. August ist Freya nun tot.

BuzzFeed.de sammelt Reaktionen von Menschen, denen es überhaupt nicht gefällt, dass Walross Freya eingeschläfert wurde