Wales: Schwere Explosion zerstört Wohnhäuser – eine Person wird noch vermisst

Trümmerfeld nach Explosion in Wales: Zwei Häuser sind völlig zerstört worden. © Twitter screenshot/Cllr_robstewart

Bei einer schweren Detonation in Wales (Großbritannien) sind mehrere Häuser zerstört worden. Es gibt Verletzte. Eine Person wird noch unter den Trümmern vermisst.

Swansea – Zwei Wohnhäuser wurden zerstört, benachbarte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Rettungskräfte sind nach Angaben der Polizei weiterhin in Morriston einem Vorort der Stadt Swanesea (Wales) im Einsatz. Noch sei die Lage unübersichtlich.

Die heftige Explosion ereignete sich demnach gegen 11.20 Uhr am Montagmorgen. Drei Menschen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Eine Person wird unter den Trümmern vermisst. Die Behörden riefen nach dem Unglück den Notfall aus.

Schwere Explosion in Wales zerstört Häuser: Mindestens drei Menschen wurden verletzt. Eine Person wird noch vermisst. © Pam Evans/dpa

Wales: Behörden rufen Notstand aus – Ursache noch unklar

Vermutlich handelt es sich um eine Gasexplosion, twittert der Gemeinderat Rob Stewart. Offiziell steht zunächst noch keine Ursache der Detonation fest. Drohnenfotos in den lokalen Medien zeigten starke Zerstörungen und Trümmerteile auf einer Straßenkreuzung. Der örtliche Fußballclub Morriston Town bot seine Hilfe an. Anwohner erhielten kostenlos heiße Getränke und könnten sich in den Vereinsräumen aufwärmen, hieß es. (dpa/ml)