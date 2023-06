Waldbrand unweit des Brockens unter Kontrolle

Einsatzkräfte der Feuerwehr beobachten vom niedersächsischen Wurmberg aus das Waldbrandgebiet am Brocken. © Matthias Bein/dpa

Wechselnde Winde begünstigten das Feuer, rund zwei Hecktar Wald brannten aus. Das Feuer auf dem Brocken ist nun zwar unter Kontrolle, doch mehrere Wanderwege bleiben noch gesperrt.

Schierke - Bei dem Waldbrand unweit des Brockens im Harz gehen die Löscharbeiten am Montag weiter. Das Feuer sei unter Kontrolle, teilte die Stadt Wernigerode mit. Die Feuerwehr sei mit noch 80 Kräften im Einsatz. Zuvor hatte es in der Nacht eine Brandwache gegeben. Zwei Löschflugzeuge und ein Hubschrauber hätten nach Ausbruch des Feuers rund 35.000 Liter Löschwasser aus der Luft abgeworfen. Dadurch sei der Brand unter Kontrolle gebracht worden.

Ein Kesselwagen der Harzer Schmalspurbahnen GmbH HSB fährt ins Waldbrandgebiet am Brocken. © Matthias Bein/dpa

Das Feuer war am Sonntagnachmittag am Königsberg bei Schierke ausgebrochen. Durch wechselnde Winde hätten sich die Flammen schnell verbreitet, so dass am Sonntagabend nach Angaben der Einsatzleitung rund zwei Hektar brannten. Etwa 100 Menschen mussten vom höchsten norddeutschen Berg, dem Brocken, geholt werden. In Abstimmung mit der Nationalparkverwaltung wurden mehrere Wanderwege gesperrt. dpa