Gewaltiges Feuer tobt: 700 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen-Hölle in Portugal

Während in der Arktis ein gewaltiges Feuer tobt, kämpfen auch in Portugal mehr als 700 Feuerwehrleute gegen mehrere Waldbrände.

Lissabon - Im Zentrum Portugals sind mehr als 700 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Kampf gegen mehrere Waldbrände im Einsatz. Die Feuer bedrohten zwei Dörfer in Bergregion Castelo Branco, wie die Behörden mitteilten. Die Ortschaft Cardiga wurde nach Angaben des Zivilschutzes vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen in der schwer zugänglichen Region auch mit Löschflugzeugen und Hubschraubern.

Vier Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten verletzt, einer von ihnen schwer. Castelo Branco liegt 200 Kilometer nördlich von Lissabon. Bei verheerenden Waldbränden im Jahr 2017 waren in der Region mehr als hundert Menschen ums Leben gekommen.

Insgesamt wurde am Samstag in sechs Regionen im Zentrum und Süden Portugals die höchste Waldbrand-Warnstufe ausgerufen.

Waldbrand bei Lübtheen: Katastrophenalarm aufgehoben

In Lübtheen wütete in den vergangenen Tagen ebenfalls ein verheerendes Feuer. Eine Woche lang herrschte Katastrophenalarm in der Stadt im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Es war der größte Waldbrand in der Nachkriegsgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns.

Gigantisches Feuer in der Arktis - dramatische Kettenreaktion befürchtet

Auch in der Arktis tobt derzeit ein gewaltiges Feuer. Es sind Brände, die fatale Folgen für den Permafrost haben und einen Klima-Teufelskreis beschleunigen könnten, befürchten Experten.

Und in Deutschland macht sich der Klimawandel ebengalls bemerkbar - die nächste Sahara-Hitzewelle ist im Anmarsch.

AFP/va