Wacken: Zehntausende Musikfans strömen zum Heavy-Metal-Festival 

Zwei Tage vor Beginn sind bereits rund 30 000 Gäste beim Heavy-Metal-Festival „Wacken Open Air“ eingetroffen.

Wacken - Die Anreise zur 29. Auflage des Events sei bisher reibungslos verlaufen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wegen der hohen Temperaturen von mehr als 30 Grad hatten die Veranstalter angekündigt, zusätzliche Stellen auf dem Gelände einzurichten, an denen Wasser umsonst gezapft werden kann. Zudem wurden die Besucher gebeten, wegen der hohen Brandgefahr besonders vorsichtig zu sein, etwa mit Zigarettenkippen. Traditionell wird Wacken mit Schlammschlachten und schlechtem Wetter in Verbindung gebracht. Diesmal könnte es das erste Mal seit langer Zeit nicht regnen.

dpa