Rettung gleicht einem Wunder: Fahranfängerin (19) springt im letzten Moment aus abstürzendem Auto

Hier war wohl mehr als nur ein Schutzengel am Werk: Im letzten Moment konnte eine 19 Jahre alte Fahranfängerin im österreichischen Vorarlberg aus ihrem Auto springen, bevor es 200 Meter in die Tiefe stürzte.

Sonntag - Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Sonntag bei einem Unfall im österreichischen Vorarlberg wie durch ein Wunder mit dem Schrecken davon gekommen. Wie die Polizei Vorarlberg berichtet, war die Fahranfängerin am frühen Morgen auf der Bundesstraße in der Gemeinde Sonntag bei starkem Schneefall unterwegs. Auf der schneebedeckten Straße geriet ihr Wagen gegen 6.20 Uhr ins Schleudern und rutschte über den linken Fahrbahnrand.

In dieser Google-Maps-Karte ist der Unfallort zu sehen:

Unfall in Vorarlberg: Auto stürzt 200 Meter in die Tiefe

Anschließend stürzte das Fahrzeug rund 200 Meter über eine steile Wiese in die Tiefe. Laut Polizeimeldung prallte der Wagen dort gegen ein Wohnhaus. Die junge Frau konnte sich im letzten Moment aus dem abrutschenden Auto befreien und herausspringen.

Ersten Erkenntnissen zufolge blieb sie bei dem Unfall wie durch ein Wunder unverletzt. Vorsichtshalber wurde die junge Frau dennoch für weitere Untersuchungen ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht. An ihrem Wagen entstand Totalschaden, die betroffene Hausfassade wurde bei dem Unfall leicht beschädigt, so die Polizei.

