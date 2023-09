5 Gründe, warum Niederösterreich einfach besser ist als Vorarlberg

Von: Julian Mayr

Teilen

Vorarlberg gegen Niederösterreich: Das Duell Klein gegen Groß, Ost gegen West. Am Ende ist nicht die Größe entscheidender Faktor für Niederösterreichs Sieg.

Auf den ersten Blick ist es ein ungleicher Kampf: Das flächenmäßig größte Bundesland Niederösterreich trifft auf das nach Wien zweitkleinste Bundesland Österreichs, Vorarlberg. Doch beide Bundesländer können sich sehen lassen. Sie haben schöne Landschaften und Städte, wie St. Pölten und Bregenz, nette Menschen und eine wirklich gute Küche zu bieten. Das beweisen etwa diese neun Schmankerl aus Vorarlberg. Am Ende kann es aber nur einen Sieger im Länderduell des westlichsten mit dem größten Bundesland geben. Und der Sieg geht aus diesen fünf Gründen klar an Niederösterreich.

Dialektwörter aus Niederösterreich und ihre Bedeutung Fotostrecke ansehen

1. Weinparadies gewinnt

Niederösterreich ist nicht nur größtes Bundesland, sondern auch größtes Weinbaugebiet Österreichs mit acht Weinbaugebieten. Eines davon ist die Wachau, ein wunderschönes Gebiet entlang der Donau und ein Paradies für Weinliebhaber. Hier gedeihen einige der besten Weintrauben des Landes. In Vorarlberg mögen sie vielleicht auch guten Wein haben, aber sie werden nie an die Qualität und Vielfalt der niederösterreichischen Weine herankommen.

2. Weite Landschaften schlagen Bergblick

Vorarlberg kann im Vergleich mit Niederösterreich vor allem mit seinen Bergen punkten. Doch nur auf den ersten Blick. Denn wer in Niederösterreich in die Ferne blickt, dem stellt sich kein Gipfel und kein Gebirgsmassiv in den Weg. In Niederösterreich bekommst du schöne Landschaften so weit das Auge reicht, in Vorarlberg nur bis zum nächsten Berg. Außerdem ist das Wandern und Radfahren in Vorarlberg durch das Gebirge mühsamer, als im weitläufigen Niederösterreich.

Stift Melk und sogar den Vollmond kann man in Niederösterreich von weitem bestaunen. In Vorarlberg musst du zuerst auf den nächsten Berg radeln. © Volker Preußer/Alimdi/Arterra/imageBROKER/

3. Charmanter Dialekt statt unverständlicher Mundart

Der Niederösterreichische Dialekt kann mit seinen lustigen Ausdrücken und Eigenheiten immer wieder für gute Laune sorgen und ist gleichzeitig wirklich charmant. Zwar hat auch der Vorarlbergische Dialekte seinen eigenen Charme, doch um ihn zu verstehen, brauchst du bisweilen ein eigenes Wörterbuch. Zudem ist die Verwechslungsgefahr mit Schweizer Dialekten einfach zu groß.

4. Egon Schiele steckt sie alle in die Tasche

Egon Schiele ist neben Oskar Kokoschka und seinem Mentor Gustav Klimt einer der berühmtesten Künstler der Wiener Moderne. Und er wurde in Tulln an der Donau geboren, ist also ein Kind Niederösterreichs. Zwar hat auch Vorarlberg zweifelsohne eine Reihe talentierter Künstler hervorgebracht. Im Vergleich mit dem radikalen Expressionisten Schiele kann jedoch niemand aus dem Ländle wirklich mithalten.

5. Mohnzelte schlägt Bergkäse

Niederösterreich hat einige kulinarische Schmankerl zu bieten. Besonders stolz sind die Niederösterreicher aber auf ihre Mohnzelten, die süßen und klebrigen Köstlichkeiten, die in keinem Heurigen oder Gasthaus fehlen dürfen. Während Vorarlberg sicherlich auch köstliche Süß- und Mehlspeisen zu bieten hat, dreht sich im Ländle aber grundsätzlich immer alles nur um Käse. Das stinkt mit der Zeit ein bisschen.

Gegen Niederösterreich muss sich Vorarlberg geschlagen geben. Doch im Vergleich mit der Hauptstadt geht das Ländle als Gewinner hervor, wie diese fünf Gründe zeigen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von Redakteur Julian Mayr bearbeitet. Hinterlasse uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.