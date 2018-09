US-Amerikanerin will sich im Garten sonnen, dann gesellt sich eine zweiköpfige Schlange zu ihr

Sensationsfund in Virginia

+ © dpa / Uncredited Diese zweiköpfige Schlange wurde von einer Privatperson in ihrem Garten in Virginia gefunden. © dpa / Uncredited

In den USA ist eine seltene zweiköpfige Schlange entdeckt worden. Eine Privatperson habe das Tier in einem Garten in Woodbridge im Bundesstaat Virginia gefunden, berichteten mehrere Medien.