Aktion begeistert Millionen: Metal-Fans tragen Rollstuhlfahrer auf Händen - Virales Video

Die Besucher eines spanischen Festivals haben während des Auftritts der Band Arch Enemy einem Rollstuhlfahrer mit einer ungewöhnlichen Aktion eine bessere Sicht auf die Bühne beschert.

Viveiro - Während des Auftritts der schwedischen Band Arch Enemy auf dem spanischen Festival „Resurrection Fest“ hoben Hunderte Hände den jungen Mann mitsamt Rollstuhl in die Höhe und trugen ihn über die Köpfe der Zuschauer hinweg durch die Reihen. Ein am Wochenende entstandenes Foto der spontanen Aktion sowie eine Videoaufnahme wurden seither in sozialen Netzwerken massenweise verbreitet und positiv kommentiert. Allein das von Arch Enemy auf Twitter gepostete Video wurde bis zum Dienstag bereits über 770 000 Mal geklickt.

Arch-Enemy-Fan: „Das ist Menschlichkeit“

„Dies repräsentiert die Essenz der Leute, die Jahr für Jahr nach Viveiro kommen!“, schrieb ein User. „Einem Rollstuhlfahrer dabei zu helfen, von oben zu rocken, das ist Menschlichkeit“, meinte ein anderer. Die Zeitung „El País“ kommentierte, das Publikum habe „eine Lektion zur Überwindung von Barrieren für Behinderte“ erteilt. Das „Resurrection Fest“ findet seit 2006 jeden Sommer in der Gemeinde Viveiro in der Region Galicien statt.

Video: Arch-Enemy-Fans lassen Rollstuhlfahrer crowdsurfen

Auf deutschen Festivals kämpfen mittlerweile die Discounter Aldi und Lidl um junge Kunden. Einer der beiden zieht dabei klar den Kürzeren.

dpa