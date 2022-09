Vier Tote bei Kollision zwischen Auto und Lkw

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte arbeiten an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 51 im Landkreis Osnabrück. © Nord-West-Media TV/Nord-West-Media TV /dpa

Bei einem schweren Unfall im Landkreis Osnabrück sind vier Menschen ums Leben gekommen.

Bohmte - Bei einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf der Bundesstraße 51 im Landkreis Osnabrück sind vier Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache für die Kollision am frühen Sonntagmorgen in Bohmte sei noch völlig unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen. In dem Auto hätten zwei Erwachsene und zwei kleine Kinder gesessen, die alle noch an der Unfallstelle gestorben seien. Der Lastwagenfahrer habe einen Schock erlitten. dpa