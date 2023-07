Tornado-Alarm in den Alpen: Sturm hinterlässt Schneise der Verwüstung

Von: Christoph Gschoßmann

In der Schweiz verwüstet ein Sturm eine ganze Ortschaft. Die örtlichen Behörden sprechen von einem Tornado. Eine Person kommt ums Leben.

München/La Chaux-de-Fonds – Die Rekordhitze ist nicht das einzige Wetter-Phänomen, das in diesem Sommer verrückt spielt: Die Schweiz wurde am Montagmittag (24. Juli) von einem heftigen Tornado heimgesucht, wie die örtlichen Behörden angeben. Der Sturm in dem Ort La Chaux-de-Fonds hat in dem Alpenland eine Spur der Verwüstung hinterlassen. So wurden Häuser abgedeckt, Bäume ausgerissen, Fenster zersprungen und der Bahnverkehr beeinträchtigt. Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen das Ausmaß der Zerstörung in dem westschweizerischen Ort nahe der französischen Grenze.

Tornado in der Schweiz: Sturm hinterlässt Schneise der Verwüstung – mindestens ein Toter

Die Aufnahmen aus der 36.000-Einwohner-Stadt im Kanton Neuenburg zeigen Extremwinde. „Es war beängstigend. So ein Unwetter habe ich in der Schweiz noch nie erlebt! Alles flog durch die Luft“, äußerte eine Anwohnerin gegenüber dem Blick. Sie sagte weiter: „Jetzt sind hier alle Straßen dicht, Bäume sind umgestürzt, alles ist zerstört.“

In Neuenburg sprechen die Behörden von einem Tornado, doch die Fachleute sind noch skeptisch. Das Schweizer Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz schrieb von Fallwindböen, sogenannten Downbursts. Allerdings wollte auch das Amt einen Tornado „nicht sicher ausschließen“.

Auch eine Hochspannungsleitung nahe der Bahngleise wurde völlig zerstört. Ein Mast knickte wegen des Windes um. Die Polizei nannte noch keine genaue Zahl der Opfer, bat die Bevölkerung, das betroffene Gebiet zu meiden. Laut Augenzeugen dauerte der Sturm nicht lange, richtete aber große Schäden an. Eine Person verlor laut Polizeiangaben durch den Sturm ihr Leben. Ein Baukran stürzte im Bahnhofsquartier um und traf ein Auto, das in Brand geriet. Zahlreiche weitere Personen sollen verletzt sein.

Sturm in der Schweiz: Schwimmbad-Personal verhindert Katastrophe – „Wären wir alle gestorben“

Meteo News gab die maximale Windgeschwindigkeit mit 217 Kilometer pro Stunde an. Eine offizielle Bestätigung für diesen Wert gibt es aber noch nicht. Im Bahnverkehr seien „erhebliche Schäden“ entstanden, hieß es. „Von den SBB sind Teams vor Ort, die den Schaden begutachten. Derzeit kann nicht gesagt werden, ab wann der Bahnverkehr wieder aufgenommen werden kann.“ Auch Stromausfälle seien zu erwarten.

Ein Tornado sorgte in der Schweizer Stadt La Chaux-de-Fonds für Verwüstung. © Screenshoot/Twitter.com

Gedankenschnell handelte das Personal des Schwimmbads Piscine des Mélèzes. „Wäre das Schwimmbad nur fünf Minuten später evakuiert worden, wären wir alle gestorben“, so eine Augenzeugin.

Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell in mehreren Landkreisen südlich von München vor schweren Gewittern und Orkanböen. Auch die Warn-App Katwarn löst aus. Bereits am Sonntag gab es erste Warnungen. (cgsc)