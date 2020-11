Tesla Model S: Wieder macht ein Dach den Abflug – „ein bisschen Kleber und Panzerband“

In China ist bei einem Tesla Model S das Dach abgeflogen – ein anderer Autofahrer filmte die Szene.

Palo Alto – Tesla-Chef Elon Musk (49) und seine Autos sind beinahe täglich in den Schlagzeilen. Mal ist es ein umstrittener Tweet des 49-Jährigen, mal ist es die Ankündigung eines neuen Modells nur für Europa. Oft sind es aber leider auch Qualitätsprobleme, die die Kunden des kalifornischen E-Autobauers ärgern. Besonders betroffen ist von den Schwierigkeiten offenbar das Tesla Model Y. Unter anderem hatten Besitzer in ihrem Fahrzeug Pfusch-Konstruktionen mit Baumarktteilen entdeckt, bei einem anderen Kunden flog gleich am ersten Tag das Glasdach davon. Zu einem ähnlichen Fall kam es nun China – diesmal verabschiedete sich allerdings das Dach eines Tesla Model S. Die Szene wurde von einem anderen Fahrzeug gefilmt und landete im Netz, wie 24auto.de berichtet.

Aufgetaucht ist das Video des Tesla Model S mit dem davonfliegenden Dach unter anderem auf der Social-News-Plattform Reddit, aber auch bei YouTube ist es inzwischen abrufbar. Zu sehen ist in dem kurzen Clip, wie ein Tesla Model S ein anderes Fahrzeug auf einer chinesischen Autobahn rechts überholt – in einigen Metern Entfernung fliegt dann plötzlich das Dach des Autos davon und wirbelt durch die Luft. Der Beitrag wird fleißig kommentiert. Zum einen machen sich natürlich viele über die Szene lustig. „Teslas neues viertüriges Cabrio!", hat jemand dazu geschrieben. Ein anderer meint: „Braucht nur ein bisschen Kleber und Panzerband." Der kalifornische Autobauer hat sich zu dem Fall auch schon zu Wort gemeldet. Nach einer ersten Untersuchung sei das besagte Fahrzeug bei einer autorisierten Drittfirma,gewesen, wo das Dachglas ersetzt wurde.