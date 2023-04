Vermisste 19-Jährige aus Klötze tot aufgefunden

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Eine Vermisste wurde tot aufgefunden, ein mutmaßlicher Täter festgenommen. © Lino Mirgeler/dpa

Eine seit Anfang März vermisste junge Frau aus Sachsen-Anhalt ist tot. Sie wurde mutmaßlich Opfer eines Verbrechens. Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen.

Klötze - Eine seit Wochen vermisste 19-Jährige aus Klötze im Westen Sachsen-Anhalts ist tot. Ihre Leiche wurde am Donnerstag im Landkreis Helmstedt entdeckt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stendal am Freitag auf Anfrage sagte. Ein 42-jähriger Beschuldigter sei festgenommen worden. Die „Bild“-Zeitung berichtete darüber.

Die 19-Jährige ist demnach mutmaßlich Opfer eines Verbrechens geworden. Einzelheiten nannte die Staatsanwaltschaft am Morgen nicht. Sie kündigte eine gemeinsame Erklärung mit der Polizei an.

Gegen den 42 Jahre alten Tatverdächtigen war bereits wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt worden. Ein Geständnis hatte es aber zunächst nicht gegeben. Die 19-Jährige war laut Polizei am Nachmittag des 7. März als vermisst gemeldet worden. Sie soll am 4. März letztmalig in Klötze gesehen worden sein. dpa